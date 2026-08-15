Trump gießt Öl ins Feuer, Iran ist unbeeindruckt

Folgen neue Verhandlungen?

Die Gespräche mit dem Oman seien jedenfalls getrennt von möglichen Verhandlungen mit den USA zu sehen, hieß es aus dem Iran. Man habe sich noch gar nicht entschieden, ob man neue Gespräche mit Washington aufnehme oder nicht. Außenminister Abbas Araqchi sagte kürzlich, die USA hätten die Vereinbarung verletzt und die Kämpfe wieder aufgenommen. Damit habe es gar keine Waffenruhe gegeben, die nun verlängert werden müsse.