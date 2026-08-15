Cambridge-Professor Arday tot aufgefunden

Vergangene Woche hatte der Rücktritt von Arday in Großbritannien für Aufregung gesorgt. Ihm wurde vorgeworfen, bei seiner Doktorarbeit an der Liverpool John Moores Universität ein Plagiat begangen zu haben. Auch an der Glaubwürdigkeit seiner Lebensgeschichte wurde öffentlich gezweifelt. Der 41-Jährige war 2023 zum jüngsten schwarzen Professor in der Geschichte der Universität Cambridge geworden. Ende August sollen die Memoiren Ardays erscheinen, der in seinem Fach Soziologie immer wieder als Star bezeichnet wurde.