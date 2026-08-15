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In Südkorea gerettet

Mops „Jinny Lu“ als „hässlichster Hund“ gekürt

Ausland
15.08.2026 20:03
Die Mops-Hündin „Jinny Lu“ ist als „hässlichster Hund der Welt“ gekürt worden.
Die Mops-Hündin „Jinny Lu“ ist als „hässlichster Hund der Welt“ gekürt worden.(Bild: AP/Noah Berger)
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Von krone.at

Eine Mops-Hündin namens „Jinny Lu“ ist als „hässlichster Hund der Welt“ ausgezeichnet worden. Das Tier hat eine schief heraushängende Zunge, Glupschaugen und Falten im Gesicht. Im Vorjahr belegte „Jinny Lu“ bereits den zweiten Platz bei dem Wettbewerb. Nun darf sich ihr Frauchen über 5000 US-Dollar (umgerechnet 4300 Euro) Preisgeld freuen.

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Die Mops-Hündin wurde von Tierschützerinnen und Tierschützern in Südkorea gerettet und in die USA gebracht. Dort lebt sie nun bei ihrem Frauchen Michelle Grady. Bei dem Wettbewerb in Nordkalifornien mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor Zuschauerinnen und Zuschauern präsentieren. Ein Jurorenteam stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Zusätzlich zu der Prämie wird „Jinny Lu“ und Grady nun ein Flug nach New York spendiert, wo die Hündin im Morgenmagazin des Senders NBC präsentiert wird. Die Veranstaltung wird bereits seit 50 Jahren ausgetragen. Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die „hässlichen“ Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, teilten die Organisatorinnen und Organisatoren mit. Viele Hunde stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ihnen ein neues Zuhause zu geben.

„Jinny Lu“ holte den ersten Platz.
„Jinny Lu“ holte den ersten Platz.(Bild: AP/Noah Berger)
Der zweitplatzierte Hund „Pinky“
Der zweitplatzierte Hund „Pinky“(Bild: AP/Noah Berger)
Der Drittplatzierte „Otto“
Der Drittplatzierte „Otto“(Bild: AP/Noah Berger)
Auch dieser Vierbeiner namens „Scooter“ nahm teil.
Auch dieser Vierbeiner namens „Scooter“ nahm teil.(Bild: AP/Noah Berger)

Auf dem zweiten Platz landete diesmal der zehnjährigen „Pinky“, eine Mischung aus Chihuahua und Zwergspitz. Der Albino-Hund mit riesigen rosa Ohren, pinkfarbener Nase und wässrig blauen Augen, der früher im Tierheim an einer Hautkrankheit litt, nahm zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil. Auf den dritten Platz schaffte es der zweijährige Chihuahua-Mischling „Otto“, der mit einer beidseitigen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren wurde und mit seinem schiefen Lächeln punktete.

Zu den Anwärtern gehörten unter anderem auch eine Französische Bulldogge mit starkem Unterbiss, ein Chinesischer Schopfhund mit schiefer Zunge und verbogenen Hinterbeinen, ein fast haarloser Dackelmischling oder die aus Polen angereiste Hündin „Klara“ mit struppigem Fell und schief sitzendem Kopf.

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