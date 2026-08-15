Mops „Jinny Lu“ als „hässlichster Hund“ gekürt

Zusätzlich zu der Prämie wird „Jinny Lu“ und Grady nun ein Flug nach New York spendiert, wo die Hündin im Morgenmagazin des Senders NBC präsentiert wird. Die Veranstaltung wird bereits seit 50 Jahren ausgetragen. Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die „hässlichen“ Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, teilten die Organisatorinnen und Organisatoren mit. Viele Hunde stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ihnen ein neues Zuhause zu geben.