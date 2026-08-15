ÖVV-Trainer geknickt: „Für EM-Teilnehmer unwürdig“

„Für EM-Teilnehmer unwürdig“

Schwab zeigte sich von den ersten zwei Sätzen gegen die Deutschen enttäuscht. „Da muss ich ein Wörtchen reden mit der Grund-Sechs, so können wir uns nicht präsentieren. Das ist für einen EM-Teilnehmer unwürdig. Da muss auch der eigene Anspruch höher sein, als sich zwei Sätze so vorführen zu lassen. So ehrlich muss man sein, nur so wird man besser als Spielerin. Auf der anderen Seite habe ich Riesenfreude mit dem zweiten Sechser, mit den jungen Spielerinnen, die reingehen und mutig sind“, erklärte im ORF TV der ÖVV-Teamchef, der für die EM nun als Devise vorgab: „Wir müssen fighten, kratzen, beißen, um die Sätze in unsere Richtung zu bringen.“