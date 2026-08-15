ÖVV-Trainer geknickt: „Für EM-Teilnehmer unwürdig“

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat seine EM-Generalprobe verloren. Die Mannschaft von Trainer Roland Schwab musste sich am Samstag in der Sport Arena Wien Deutschland mit 1:3 (-16,-13,19,-22) geschlagen geben.
Kommende Woche starten in Brünn die EM-Gruppenspiele, zum Auftakt geht es am Freitag gegen Serbien. Die weiteren Gegnerinnen kommen aus Tschechien, der Ukraine, Griechenland und Bulgarien. Das ÖVV-Team hatte zuvor zwei Tests gegen Montenegro verloren.
„Für EM-Teilnehmer unwürdig“
Schwab zeigte sich von den ersten zwei Sätzen gegen die Deutschen enttäuscht. „Da muss ich ein Wörtchen reden mit der Grund-Sechs, so können wir uns nicht präsentieren. Das ist für einen EM-Teilnehmer unwürdig. Da muss auch der eigene Anspruch höher sein, als sich zwei Sätze so vorführen zu lassen. So ehrlich muss man sein, nur so wird man besser als Spielerin. Auf der anderen Seite habe ich Riesenfreude mit dem zweiten Sechser, mit den jungen Spielerinnen, die reingehen und mutig sind“, erklärte im ORF TV der ÖVV-Teamchef, der für die EM nun als Devise vorgab: „Wir müssen fighten, kratzen, beißen, um die Sätze in unsere Richtung zu bringen.“
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