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Blamage! Hütter kassiert böse Testspiel-Klatsche

Fußball International
15.08.2026 19:53
Adi Hütter kassierte eine böse Klatsche im Testspiel gegen den FC Brentford.
Adi Hütter kassierte eine böse Klatsche im Testspiel gegen den FC Brentford.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitterer Tag für Adi Hütter als neuer Frankfurt-Trainer. Im letzten Testspiel vor dem Saisonbeginn kassierte der Österreicher eine böse 0:7-Klatsche gegen den englischen Erstligisten FC Brentford.

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Es war ein Tag zum Vergessen für Adi Hütter und seine Frankfurter. Bereits nach zwei Minuten war man in Rückstand geraten, ehe Ex-Rapidler Mamadou Sangaré per Volley sein erstes Tor für seinen neuen Klub erzielte. Tormann Santos flutschte dabei der Ball durch die Finger. Nach dem 0:3 verletzte sich auch noch Kapitän Robin Koch – ein gebrauchter Nachmittag.

Verpatzte Generalprobe
In der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Der FC Brentford, bei dem der österreichische Innenverteidiger Jannik Schuster 90 Minuten auf der Bank saß, zeigte kein Mitleid und nutzte den schlechten Tag der Deutschen eiskalt aus. Am Ende steht es 0:7 – die Generalprobe für den DFB Pokal am kommenden Freitag völlig verpatzt.

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