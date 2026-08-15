Blamage! Hütter kassiert böse Testspiel-Klatsche

Es war ein Tag zum Vergessen für Adi Hütter und seine Frankfurter. Bereits nach zwei Minuten war man in Rückstand geraten, ehe Ex-Rapidler Mamadou Sangaré per Volley sein erstes Tor für seinen neuen Klub erzielte. Tormann Santos flutschte dabei der Ball durch die Finger. Nach dem 0:3 verletzte sich auch noch Kapitän Robin Koch – ein gebrauchter Nachmittag.