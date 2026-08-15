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2. Liga

Admira holt ersten Sieg nach schwachem Saisonstart

Fußball National
15.08.2026 20:54
Die Admira bejubelt den ersten Saisonsieg.
Die Admira bejubelt den ersten Saisonsieg.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Admira feierte in der zweiten Fußball-Bundesliga mit einem 2:0 (1:0) bei SK Sturm Graz II nach einem schwachen Saisonstart den ersten Sieg. Austria Salzburg hat die ersten Punkte abgegeben – wurde von den Jung-Veilchen gestoppt.

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Nach dem Cup-Aus gegen Leithaprodersdorf und zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen schoss sich die Admira mit einem 2:0 gegen Sturm Graz II aus der Krise. Austria Salzburg hat hingegen in der zweiten Fußball-Bundesliga die ersten Punkte abgegeben. Die Salzburger mussten sich am Samstag in Wien den Young Violets mit 1:3 (0:3) geschlagen geben und fielen auf Platz fünf zurück. Die Jung-Austrianer schossen sich auf den zweiten Tabellenplatz, dahinter folgt Aufsteiger Wacker Innsbruck nach einem 1:0 (0:0) bei Schlusslicht Kapfenberger SV.

Die Young Violets beendeten Austria Salzburgs Erfolgslauf.
Die Young Violets beendeten Austria Salzburgs Erfolgslauf.(Bild: GEPA)

Drei Austria-Tore in Halbzeit eins
Die Young Violets sorgten mit drei Toren in der ersten Hälfte durch Noel Polonkai (10.), Valentin Toifl (27.) und Marijan Österreicher (45.) für die Vorentscheidung. Salzburg gelang durch Mohammad Mahmoud (62.) nur noch das 1:3. Wacker Innsbruck feierte dank eines Treffers von Mouhamed Sy (74.) im dritten Spiel den zweiten Sieg. Der KSV blieb damit punkteloses Schlusslicht. Unentschieden gab es bei den Begegnungen FAC gegen SKU Amstetten (2:2) und ASK Voitsberg gegen Schwarz-Weiß Bregenz (0:0).

Linz bleibt Tabellenführer
Tabellenführer nach der dritten Runde bleibt Blau-Weiß Linz, das den 1:0-Sieg am Freitag in St. Pölten aber teuer bezahlte. Torjäger Ronivaldo zog sich einen Ellenbruch zu, wurde in Linz bereits operiert und fällt wochenlang aus.

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