Admira holt ersten Sieg nach schwachem Saisonstart

Nach dem Cup-Aus gegen Leithaprodersdorf und zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen schoss sich die Admira mit einem 2:0 gegen Sturm Graz II aus der Krise. Austria Salzburg hat hingegen in der zweiten Fußball-Bundesliga die ersten Punkte abgegeben. Die Salzburger mussten sich am Samstag in Wien den Young Violets mit 1:3 (0:3) geschlagen geben und fielen auf Platz fünf zurück. Die Jung-Austrianer schossen sich auf den zweiten Tabellenplatz, dahinter folgt Aufsteiger Wacker Innsbruck nach einem 1:0 (0:0) bei Schlusslicht Kapfenberger SV.