Mama mit Vollzeit-Job gibt EM-Debüt im Marathon

Vollzeit-Job, Familie und Profisport – die Wolfsbergerin Wutti bringt das unter einen Hut. Bei ihrem Marathon-EM-Debüt in England am Sonntag ist auch ihre Tochter dabei. Die Trainingsmethoden unterschieden sich komplett von jenen des österreichischen Aushängeschilds Julia Mayer.
Gleich zwei Österreicherinnen gehen am Sonntag bei der Leichtathletik-EM in Birmingham im Marathon an den Start. Zum einen Olympia-Teilnehmerin Julia Mayer (NÖ), zum anderen die Kärntnerin Eva Wutti.
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