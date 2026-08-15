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Mama mit Vollzeit-Job gibt EM-Debüt im Marathon

Kärnten
15.08.2026 17:59
Eva Wutti gewann den Salzburg-Marathon in 2:36,22 Stunden, holte da das EM-Ticket.
Eva Wutti gewann den Salzburg-Marathon in 2:36,22 Stunden, holte da das EM-Ticket.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Vollzeit-Job, Familie und Profisport – die Wolfsbergerin Wutti bringt das unter einen Hut. Bei ihrem Marathon-EM-Debüt in England am Sonntag ist auch ihre Tochter dabei. Die Trainingsmethoden unterschieden sich komplett von jenen des österreichischen Aushängeschilds Julia Mayer.

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Gleich zwei Österreicherinnen gehen am Sonntag bei der Leichtathletik-EM in Birmingham im Marathon an den Start. Zum einen Olympia-Teilnehmerin Julia Mayer (NÖ), zum anderen die Kärntnerin Eva Wutti.

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