Pitbull biss Joggerin: „Frauerl“ ging einfach weg

Nein, er wollte nicht nur spielen: Ein freilaufender Pitbull fügte einer Joggerin in Grieskirchen mit einem Biss eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel zu. Empörend: die Besitzerin ignorierte die Attacke und ging einfach weiter.
Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen joggte am Samstag gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg rechts der Trattnach vom Freibad Grieskirchen kommend Richtung Unternberg. Dabei kam ihr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem freilaufenden Hund entgegen. Dieser fiel die Joggerin plötzlich an und fügte ihr eine schwere Bissverletzung zu.
Ins Klinikum eingeliefert
Die Hundebesitzerin ignorierte die Attacke und ging einfach weiter. Die verletzte 47-Jährige schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dann von einer Passantin in das Klinikum Grieskirchen gebracht.
Täterbeschreibung:
Weiblich, Mitte 30, schlank, rot-blonde Haare. Der Pitbull hat ein weißes Fell mit hellbraunen Flecken. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grieskirchen unter 059133/4230.
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