Pitbull biss Joggerin: „Frauerl“ ging einfach weg

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen joggte am Samstag gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg rechts der Trattnach vom Freibad Grieskirchen kommend Richtung Unternberg. Dabei kam ihr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem freilaufenden Hund entgegen. Dieser fiel die Joggerin plötzlich an und fügte ihr eine schwere Bissverletzung zu.