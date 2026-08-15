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Altach-Coach tobt

Transferstreit: „Bin gespannt, wie ÖFB reagiert“

Fußball National
15.08.2026 20:14
Altach-Trainer Ognjen Zaric (rechts)
Altach-Trainer Ognjen Zaric (rechts)(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Der Transferstreit zwischen dem SCR Altach und Sturm Graz um Yann Massombo geht in die nächste Runde. Vor dem direkten Duell in der dritten Runde der Bundesliga kritisierte Ognjen Zaric das Verhalten des Vizemeisters.

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Was war passiert? Sturm Graz will den Altach-Offensivspieler Yann Massombo verpflichten, nahm auch schon bereits Kontakt zum Spieler auf – allerdings ohne offizielle Anfrage oder ein Angebot an die Vorarlberger. Schlussendlich weigerte sich der 26-Jährige sogar zum direkten Duell nach Graz mitzufahren.

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„Ganz klare Meinung dazu“
Nun kritisierte Altach-Trainer Ognjen Zaric den Umgang der Grazer und des Spielers. „Jeder kann sich eine eigene Meinung dazu bilden, ich habe eine ganz klare dazu, die behalte ich aber besser für mich“, so der wütende Altacher. „Es gibt eine ÖFB-Rechtspflegeordnung – der Fall ist ethisch und moralisch nicht nachvollziehbar.“ Auch ein Einmischen des Österreichischen Fußballverbandes wünscht sich der Trainer nun: „Ich bin gespannt, wie der ÖFB reagiert, der Fall sollte an die Gremien gehen.“

Yann Massombo
Yann Massombo(Bild: GEPA)

„Kein respektvoller Umgang“
Die Schuld an der Causa liege jedoch nicht am ganzen Verein. „Das betrifft nur Einzelpersonen bei Sturm“. „Am Ende des Tages entscheidet auch der Spieler, ob er auf so etwas einsteigt“, kritisierte er Massombo. „Mir ist Respekt wichtig und ich bin mir nicht sicher, ob wir respektvoll behandelt wurden.“

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)

„Ein Thema von Altach“
Auch Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch äußerte sich zum Transferstreit. „Massombo ist ein richtig guter Spieler, aber die Causa ist ein Thema von Altach – es geht primär darum, wie der Verein damit umgeht“, zeigte der ehemalige Altach-Trainer keine Reue.

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