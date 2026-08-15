Transferstreit: „Bin gespannt, wie ÖFB reagiert“

„Ganz klare Meinung dazu“

Nun kritisierte Altach-Trainer Ognjen Zaric den Umgang der Grazer und des Spielers. „Jeder kann sich eine eigene Meinung dazu bilden, ich habe eine ganz klare dazu, die behalte ich aber besser für mich“, so der wütende Altacher. „Es gibt eine ÖFB-Rechtspflegeordnung – der Fall ist ethisch und moralisch nicht nachvollziehbar.“ Auch ein Einmischen des Österreichischen Fußballverbandes wünscht sich der Trainer nun: „Ich bin gespannt, wie der ÖFB reagiert, der Fall sollte an die Gremien gehen.“