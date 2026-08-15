Transferstreit: „Bin gespannt, wie ÖFB reagiert“

Der Transferstreit zwischen dem SCR Altach und Sturm Graz um Yann Massombo geht in die nächste Runde. Vor dem direkten Duell in der dritten Runde der Bundesliga kritisierte Ognjen Zaric das Verhalten des Vizemeisters.
Was war passiert? Sturm Graz will den Altach-Offensivspieler Yann Massombo verpflichten, nahm auch schon bereits Kontakt zum Spieler auf – allerdings ohne offizielle Anfrage oder ein Angebot an die Vorarlberger. Schlussendlich weigerte sich der 26-Jährige sogar zum direkten Duell nach Graz mitzufahren.
„Ganz klare Meinung dazu“
Nun kritisierte Altach-Trainer Ognjen Zaric den Umgang der Grazer und des Spielers. „Jeder kann sich eine eigene Meinung dazu bilden, ich habe eine ganz klare dazu, die behalte ich aber besser für mich“, so der wütende Altacher. „Es gibt eine ÖFB-Rechtspflegeordnung – der Fall ist ethisch und moralisch nicht nachvollziehbar.“ Auch ein Einmischen des Österreichischen Fußballverbandes wünscht sich der Trainer nun: „Ich bin gespannt, wie der ÖFB reagiert, der Fall sollte an die Gremien gehen.“
„Kein respektvoller Umgang“
Die Schuld an der Causa liege jedoch nicht am ganzen Verein. „Das betrifft nur Einzelpersonen bei Sturm“. „Am Ende des Tages entscheidet auch der Spieler, ob er auf so etwas einsteigt“, kritisierte er Massombo. „Mir ist Respekt wichtig und ich bin mir nicht sicher, ob wir respektvoll behandelt wurden.“
„Ein Thema von Altach“
Auch Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch äußerte sich zum Transferstreit. „Massombo ist ein richtig guter Spieler, aber die Causa ist ein Thema von Altach – es geht primär darum, wie der Verein damit umgeht“, zeigte der ehemalige Altach-Trainer keine Reue.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.