Schlapfen im Gym? Welche Schuhe wirklich passen

Ob Krafttraining, Spinning oder Aerobic – Sportschuhe im Gym sind mehr als nur ein modisches Accessoire. Sie beeinflussen Sicherheit, Stabilität und Trainingserfolg. Wer denkt, alte Sneaker oder sogar Schlapfen würden reichen, sollte genauer hinsehen. Denn die Unterschiede sind größer, als es auf den ersten Blick scheint.
Im Fitnessstudio zeigt sich eine erstaunliche Vielfalt an Schuhen: von ausgelatschten Turnschuhen über knöchelhohe Basketball-Sneaker bis hin zu Flipflops. Was auf den ersten Blick nur nach individuellem Stil aussieht, kann beim Training jedoch entscheidend sein. Der richtige Sportschuh bietet nicht nur Komfort, sondern auch Schutz vor Verletzungen und eine bessere Performance. Doch welche Modelle eignen sich für welche Sportarten – und worauf sollte man beim Kauf achten?
