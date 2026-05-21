Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen

Auch ÖVP-Abgeordnete Carina Reiter übte scharfe Kritik. Sollte die FPÖ unter der „guten alten Zeit“ tatsächlich Gewalt als Erziehungsmittel verstehen, könne das „nur entschieden abgelehnt werden“. Gewalt in der Erziehung sei „keine Lösung“. Für NEOS-Abgeordnete Gertraud Auinger-Oberzaucher steht fest, dass Kinder ein Umfeld brauchen, „das von Respekt, Empathie und Sicherheit geprägt ist“. Gewalt habe „in der Erziehung – und erst recht in der Schule – keinen Platz“. Mit Verweis auf die UNO-Kinderrechtskonvention betonte sie zudem das Recht von Kindern auf Schutz, Würde und gewaltfreie Erziehung.