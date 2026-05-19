Hilfreiche „Nebenwirkung“ bei Psoriasisarthritis

Rund 50.000 Österreicher leiden an Psoriasisarthritis (PsA). Dabei handelt es sich um eine chronische Entzündung der Gelenke, die bei Menschen mit Schuppenflechte (Psoriasis) auftreten kann. Fehlgeleitete Abwehrreaktionen greifen dann nicht nur die Haut, sondern auch Gelenke und Sehnen an. Bis zu drei Viertel der PsA-Patienten sind zudem übergewichtig oder adipös.