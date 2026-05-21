„Dosen-Bombe“ einfach mit dem Müll entsorgt

Vermutlich jahrzehntealt

Der „Bombenfund“, den man als nicht sonderlich gefährlich einstufte, dürfte wahrscheinlich vor langer Zeit als Treibmittel zum Entzünden größerer Sprengladungen gedacht gewesen sein. Nach dem Alter und dem Zustand der Kaffeedose zu urteilen, wurde sie bereits vor Jahrzehnten eingelagert

„Vermutlich wurde sie dann irgendwo in einem Keller oder auf einem Dachboden vergessen und hat bis jetzt darauf gewartet, dass sie irgendjemand wegwirft“, heißt es. Die „explosive Überraschung“ schlug dann eben im Entsorgungsbetrieb beim Müllsortieren auf.