Zuschauer duckten sich: Deutscher sorgt für Eklat!

Ein verärgerter Zuschauer warf den Schläger schließlich zurück auf den Platz. Altmaier zeigte schließlich Reue und entschuldigte sich bei allen für die unbedachte Aktion. Von einer direkten Disqualifikation des Lokalmatadoren sah man schließlich ab. Allerdings musste er sich ohnehin sportlich in zwei Sätzen geschlagen geben.