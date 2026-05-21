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Kickte Tennisschläger

Zuschauer duckten sich: Deutscher sorgt für Eklat!

Tennis
21.05.2026 18:24
Daniel Altmaier hat in Hamburg für einen Eklat gesorgt.
Daniel Altmaier hat in Hamburg für einen Eklat gesorgt.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das sind bei Daniel Altmaier wohl die Sicherungen durchgebrannt. Der Deutsche sorgte bei einem Tennisturnier in Hamburg für einen Eklat. Nach einem Ausraster flog sein Schläger in die Zuschauerränge – die Fans mussten sich wegducken und reagierten sichtlich verärgert. 

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Im Viertelfinal-Duell gegen den US-Amerikaner Tommy Paul kassierte Altmaier im zweiten Satz das Break zum 4:5 und rastete anschließend komplett aus. Der Deutsche trümmerte zunächst seinen Tennisschläger auf den Boden, dieser flog in Richtung Bank und der 27-Jährige kickte gegen den Schläger. 

Zuschauer reagiert verärgert
Als das Spielgerät erneut in seiner Reichweite war, hatte sich der Deutsche noch nicht gefangen und beförderte es per Volley-Kick in Richtung der Zuschauerränge. Die Fans duckten sich weg – glücklicherweise wurde niemand vom Schläger verletzt. 

Ein verärgerter Zuschauer warf den Schläger schließlich zurück auf den Platz. Altmaier zeigte schließlich Reue und entschuldigte sich bei allen für die unbedachte Aktion. Von einer direkten Disqualifikation des Lokalmatadoren sah man schließlich ab. Allerdings musste er sich ohnehin sportlich in zwei Sätzen geschlagen geben. 

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