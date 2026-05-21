Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Prüfung

Causa Seniorenhaus: Land schaltet Staatsanwalt ein

Burgenland
21.05.2026 18:00
Heftige Debatte um Pflegeheim: Das Land geht nun rechtlich gegen das Seniorenhaus in Rudersdorf ...
Heftige Debatte um Pflegeheim: Das Land geht nun rechtlich gegen das Seniorenhaus in Rudersdorf vor.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Bei einer Prüfung des Pflegeheims in Rudersdorf sollen „erhebliche Unstimmigkeiten bei den monatlichen Abrechnungen“ aufgetaucht sein, heißt es seitens des Landes. Eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft wird eingebracht.

0 Kommentare

Die Debatte um das Seniorenhaus Rudersdorf spitzt sich weiter zu: Wie berichtet, wurde vor Kurzem bereits die Tagsatzvereinbarung mit dem Pflegeheim wegen „moralischer Fragwürdigkeit“ aufgekündigt. Betreiberin Petra Wagner hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und rechtliche Schritte dagegen angekündigt.

Zitat Icon

Es ist unsere Verpflichtung, hier tätig zu werden und einen möglichen Missbrauch von Steuergeldern aufzudecken.

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ)

Bild: Roland Schuller

Nach einer tiefgreifenden Prüfung durch die zuständige Fachabteilung ortet das Land jetzt sogar „strafrechtlich relevante Tatbestände“. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung soll deshalb in der kommenden Woche an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden.

Lesen Sie auch:
Die Insolvenz des Pflegeheims Rosengarten in Bad Sauerbunn hat ein gerichtliches Nachspiel.
Causa Rudersdorf
„Ein Pflegeheim ist keine Gelddruckmaschine“
18.05.2026
Streit in Rudersdorf
Seniorenhaus: Neue Vorwürfe und Petition gegen Aus
16.05.2026

Verdacht auf finanzielle Bereicherung
Laut Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bestehe der Verdacht auf finanzielle Bereicherung und der Verdacht der bewussten Falschangabe von Personalkosten: „Wenn Kontrollen zeigen, das Gelder für Personal abgerechnet wurden, das auf den Dienstplänen teils gar nicht existiert, anders qualifiziert bzw. entlohnt wird oder nicht leistbare Rufbereitschaften abgebildet werden, ist eine rote Linie überschritten.“ Der mögliche Schaden für das Land wird hochgerechnet mit rund 270.000 Euro jährlich beziffert.

„Pflege darf niemals zum Geschäftsmodell zur persönlichen Bereicherung werden“, erklärt Schneemann. Jeder Euro an Steuergeld müsse bei den Pflegebedürftigen und beim Personal ankommen – „nicht in den Taschen privater Betreiber“. Es sei die Verpflichtung des Landes, tätig zu werden und einen möglichen Missbrauch aufzudecken, meinte der Landesrat.

„Modus operandi bei Abrechnungen war akkordiert“
Betreiberin Petra Wagner wollte sich auf „Krone“-Anfrage zu den jüngsten Vorwürfen nicht äußern. Aus ihrem Umfeld wurde aber verlautbart, dass der „Modus operandi“ für die Abrechnung des Personals seit Jahren mit der zuständigen Beamtenschaft akkordiert gewesen sei. Umso schockierter sei man jetzt, dass hier nun offenbar von Seiten des Landes versucht werde, daraus ein strafbares Verhalten zu konstruieren, heißt es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
21.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 22°
Symbol wolkig
Güssing
14° / 23°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
15° / 22°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
16° / 23°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
16° / 22°
Symbol wolkig

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind mindestens zwei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Leichen nach Hauseinsturz in Sachsen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
96.750 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
93.059 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
92.466 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
886 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
776 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
762 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Burgenland
REFORM SPALTET LAND
„Versuchen Vereine zu retten, die längst tot sind“
Wirbel um Baubescheide
Prozess gegen Amtsleiter auf August vertagt
Für den guten Zweck
15.000 Euro für rote Cuvée von Andauer Winzern
Kritik an Bund
JVP-Burgenland lehnt geplante Paketsteuer ab
Antrag im Landtag
Widerstand gegen das neue Polizei-Dienstzeitmodell
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf