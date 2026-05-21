Hier gibt es die Fußball-WM unter freiem Himmel

Eine große Leinwand, ein Bier in der Hand und den Luxuskörper im Liegestuhl platziert – schon kann die Fußball-WM starten. Da heuer die Stadt Wien kein Public Viewing organisiert, muss auf andere Locations ausgewichen werden. Das größte Event findet wohl am Fuße des Donauturms statt.
Bislang war bei Fußball-Großveranstaltungen das Ufer des Wiener Donaukanals der beliebteste Treffpunkt für Fans. Doch Herrmanns Strandbar verzichtet heuer auf die Übertragung der Spiele. „In der Strandbar werden heuer keine Spiele übertragen. Grund sind die eigenartigen Beginnzeiten und die Tatsache, dass wir nur circa ein Drittel aller Spiele live zeigen könnten“, bestätigt Rudi Konar von der Strandbar Herrmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.