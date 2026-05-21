Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Public-Viewing-Check

Hier gibt es die Fußball-WM unter freiem Himmel

Fußball International
21.05.2026 15:56
Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 gab es zahlreiche Public Viewings in Österreich.
Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 gab es zahlreiche Public Viewings in Österreich.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Eine große Leinwand, ein Bier in der Hand und den Luxuskörper im Liegestuhl platziert – schon kann die Fußball-WM starten. Da heuer die Stadt Wien kein Public Viewing organisiert, muss auf andere Locations ausgewichen werden. Das größte Event findet wohl am Fuße des Donauturms statt.

0 Kommentare

Bislang war bei Fußball-Großveranstaltungen das Ufer des Wiener Donaukanals der beliebteste Treffpunkt für Fans. Doch Herrmanns Strandbar verzichtet heuer auf die Übertragung der Spiele. „In der Strandbar werden heuer keine Spiele übertragen. Grund sind die eigenartigen Beginnzeiten und die Tatsache, dass wir nur circa ein Drittel aller Spiele live zeigen könnten“, bestätigt Rudi Konar von der Strandbar Herrmann.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
21.05.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
95.803 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
89.259 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
83.937 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
773 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Fußball International
Rose und Zickler
Salzburgs Meister-Duo geht getrennte Wege
Sport Tv Logo
Public-Viewing-Check
Hier gibt es die Fußball-WM unter freiem Himmel
Kritik an Nagelsmann
Schicker: „Kann sich jeder selbst Urteil bilden“
ÖFB-Kader steht fest
Söndergaard vertraut in WM-Qualifikation auf Billa
Baumann nur 2. Goalie
Nagelsmann: „Natürlich war es ein Schlag für Oli“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf