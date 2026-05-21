Späte Soloattacke: Belgier Segaert düpiert Feld

Es führt weiter der portugiesische Außenseiter Eulalio. Felix Gall ist unverändert hinter Topfavorit Jonas Vingegaard und Thymen Arensman Vierter. Auch am Freitag ist nach 189 km von Alessandria nach Verbania kein Umsturz zu erwarten, ehe am Samstag auf einer harten Bergetappe mit mehr als 4.000 Höhenmetern wieder Gall und Co. besonders gefordert sein werden.