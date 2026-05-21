Rhomberg Bau von Cyberkriminellen attackiert

Daten abgezogen

Die Täter dürften auch Daten abgezogen haben, betroffene Netzwerkbereiche, etwa für Finanzen und Projektkalkulationen, wurden deshalb komplett heruntergefahren. Vonseiten des Unternehmens heißt es, man arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Nicht betroffen sei die Bahnsparte von Rhomberg, auch auf den Baustellen könne ohne Beeinträchtigung weitergearbeitet werden.