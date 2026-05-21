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Rhomberg Bau von Cyberkriminellen attackiert

Vorarlberg
21.05.2026 18:44
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hasselblad X1D)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Vorarlberger Unternehmen Rhomberg Bau wird derzeit von Unbekannten erpresst. Der Cyberangriff wurde bereits der Polizei gemeldet, eine Anzeige ist eingebracht. 

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Rhomberg Bau wurde in den vergangenen Tagen Opfer eines Erpressungsversuchs. Unbekannte haben sich in das IT-Netz des Vorarlberger Unternehmens gehackt und Forderungen gestellt, wie der ORF am Donnerstag berichtet. Nicht bekannt ist allerdings, was genau gefordert wurde.

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Daten abgezogen
Die Täter dürften auch Daten abgezogen haben, betroffene Netzwerkbereiche, etwa für Finanzen und Projektkalkulationen, wurden deshalb komplett heruntergefahren. Vonseiten des Unternehmens heißt es, man arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Nicht betroffen sei die Bahnsparte von Rhomberg, auch auf den Baustellen könne ohne Beeinträchtigung weitergearbeitet werden.

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