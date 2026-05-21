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Schutz im Urlaub: Die Cybersicherheits-Checkliste

Digital
21.05.2026 15:52
Cybersicherheit „ist ein fortlaufender Prozess, kein abgeschlossenes Ziel“, mahnt der Experte.
Cybersicherheit „ist ein fortlaufender Prozess, kein abgeschlossenes Ziel“, mahnt der Experte.(Bild: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Mit dem Start der Sommersaison beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres: Flug buchen, Koffer packen, abschalten. Doch während Sonnencreme und Reisepass selbstverständlich eingeplant werden, gerät ein Thema oft in den Hintergrund – die digitale Sicherheit. Krone+ verrät Ihnen, was Sie vor und während Ihres Urlaubs beachten sollten.

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Ob Smartphone, Notebook, Tablet oder Kamera: Wer verreist, hat heutzutage zumeist auch eine Vielzahl elektronischer Geräte mit im Gepäck - und damit auch wichtige, oftmals höchstpersönliche Daten, die es vor Verlust zu schützen gilt.

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