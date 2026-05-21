Schutz im Urlaub: Die Cybersicherheits-Checkliste

Mit dem Start der Sommersaison beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres: Flug buchen, Koffer packen, abschalten. Doch während Sonnencreme und Reisepass selbstverständlich eingeplant werden, gerät ein Thema oft in den Hintergrund – die digitale Sicherheit. Krone+ verrät Ihnen, was Sie vor und während Ihres Urlaubs beachten sollten.