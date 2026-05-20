Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“

Lisa Totzauer ist die erste offizielle Bewerberin für den ORF-Chefsessel. Die aktuelle Magazinchefin gab am Dienstag bekannt, dass sie sich nach 2021 neuerlich für diese Position bewirbt. Am Mittwoch gab Totzauer Auskunft über ihre Bewerbung und stellte dabei klar: „Der ORF befindet sich in einer schweren Krise und muss gerettet werden. Ich weiß, was ich zu tun habe!“