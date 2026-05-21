Tourismus in der Schweiz leidet unter Iran-Krieg

Weniger Gäste aus Asien wegen Flugeinschränkungen

Besonders belastend wirke sich der Iran-Krieg auf den internationalen Reiseverkehr aus. Zu Beginn hätten vor allem Luftraumsperrungen die Nachfrage gedämpft. Inzwischen kämen höhere Öl- und Kerosinpreise hinzu, wodurch Fernreisen insgesamt teurer würden. Für die Fernmärkte erwartet BAK Economics deshalb einen Rückgang der Logiernächte um 3,7 Prozent beziehungsweise 246.000 Übernachtungen.