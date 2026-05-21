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Weniger Übernachtungen

Tourismus in der Schweiz leidet unter Iran-Krieg

Wirtschaft
21.05.2026 17:27
In der Sommersaison werden deutlich weniger Übernachtungen erwartet.
In der Sommersaison werden deutlich weniger Übernachtungen erwartet.(Bild: M.studio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schweizer Tourismus muss sich im kommenden Sommer auf Gegenwind einstellen. BAK Economics erwartet für die Sommersaison 2026 erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder einen Rückgang der Nächtigungen. Gedämpft wird die Nachfrage vor allem durch die Folgen des Iran-Kriegs.

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Erwartet werden 24,9 Millionen Übernachtungen, das sind 255.000 oder 1,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Hauptgrund für die schwächere Entwicklung sei die rückläufige Nachfrage aus den Fernmärkten, teilte BAK Economics am Donnerstag mit. Die Prognose wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) erstellt.

Weniger Gäste aus Asien wegen Flugeinschränkungen
Besonders belastend wirke sich der Iran-Krieg auf den internationalen Reiseverkehr aus. Zu Beginn hätten vor allem Luftraumsperrungen die Nachfrage gedämpft. Inzwischen kämen höhere Öl- und Kerosinpreise hinzu, wodurch Fernreisen insgesamt teurer würden. Für die Fernmärkte erwartet BAK Economics deshalb einen Rückgang der Logiernächte um 3,7 Prozent beziehungsweise 246.000 Übernachtungen.

Am stärksten betroffen sei Asien. Vor allem Indien und Südostasien litten unter Einschränkungen im Luftverkehr über die großen Drehkreuze im Nahen Osten. Zudem seien viele Länder der Region stark von Energieimporten aus dem Persischen Golf abhängig.

Tourismusbetriebe mit Gewinnwarnung
Zwei Schweizer Tourismusunternehmen, die Jungfraubahn und die Titlis-Bahnen, hatten in den vergangenen Wochen bereits Gewinnwarnungen für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Beide begründeten diese insbesondere mit dem Rückgang der Gästezahlen aus Asien wegen des Iran-Konflikts.

Vergleichsweise robust zeige sich dagegen China, unter anderem wegen direkter Flugverbindungen und einer geringeren Abhängigkeit von Flugrouten über den Nahen Osten. Aus den USA wird weiterhin ein leichtes Wachstum erwartet, wenn auch mit geringerer Dynamik.

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Inlandsnachfrage stützt
Stützend dürften sich die inländische sowie teilweise die europäische Nachfrage auswirken. Höhere Flugpreise und Unsicherheit im internationalen Reiseverkehr könnten laut BAK Economics dazu führen, dass Reisende vermehrt nähere Ziele wählen.

Für die Nachfrage aus der Schweiz wird ein Plus von 0,5 Prozent oder 58.000 Logiernächten erwartet. Gleichzeitig stünden die Haushalte wegen höherer Inflation und schwächerer Konsumdynamik unter Druck.

Bei den europäischen Gästen rechnet BAK Economics insgesamt mit einem leichten Minus von 1,0 Prozent beziehungsweise 68.000 Logiernächten. Der Rückgang sei vor allem auf den sehr starken Sommer 2025 zurückzuführen, der von mehreren Großveranstaltungen profitiert habe. Insbesondere aus dem Vereinigten Königreich dürfte die Nachfrage abnehmen, da der Sondereffekt der Fußball-Europameisterschaft der Frauen wegfalle.

Große Unterschiede im Destinationenvergleich
Gleichzeitig stellte BAK Economics ein neues Analyseinstrument für Tourismusdestinationen vor. Der BAK Tourism Destination Competitiveness Index (TDCI) vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 240 Schweizer und ausländischen Destinationen im Alpenraum. Ergänzend lanciert das Institut mit BAK Tourism Intelligence ein KI-gestütztes Online-Tool für Destinationen.

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