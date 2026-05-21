Der (Eis-)Kalte Krieg um die Arktis wird bald heiß

Die Arktis ist ein geopolitischer Krisenherd und Schauplatz eines neuen Kalten Krieges um Rohstoffe, Handelswege und militärische Vormacht. Die Lage spitzt sich zu, die USA, Russland und China bringen sich in Stellung. Droht Krieg in der Eiswüste? „Ja“, sagt der US-Experte Kenneth R. Rosen, der am Freitag bei einem Diskussionsabend in Wien spricht.
Die Arktis hat sich von einer einst unzugänglichen Eiswüste zu einem geopolitischen Brennpunkt von globaler Bedeutung gewandelt. Zwischen den Weltmächten USA, China und Russland ist ein moderner Kalter Krieg um Ressourcen, Handelswege und militärische Dominanz in der Region entbrannt. Vor wenigen Monaten drohte US-Präsident Donald Trump offen damit, die strategisch bedeutende und rohstoffreiche Arktisinsel Grönland den Vereinigten Staaten einverleiben zu wollen – notfalls mit Gewalt. Seinen Besitzanspruch begründete er mit sicherheitspolitischen Überlegungen, schließlich sei Grönland nicht vor Russland und China sicher.
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