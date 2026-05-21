1OF1: Fahrräder nach Maß für echte Individualisten

In Oberösterreich ist mit 1OF1 eine Fahrradmarke entstanden, die auf kompromisslose Individualisierung setzt und jedes Rad zum Unikat macht. Die „Radkrone“ hat sich nicht nur die außergewöhnlichen Bikes genauer angesehen, sondern auch die Rennrad-Region rund um den Mondsee besucht und sich die Frage gestellt: Können handgefertigte Individualräder tatsächlich mit den großen Kultmarken mithalten?
Wer in der Region Mondsee aufs Rennrad steigt, spürt nach den ersten Kilometern, das ist eines der besten Radreviere des Landes. „Der große Vorteil ist die Lage“, weiß Christian Schaurecker, Bauunternehmer, leidenschaftlicher Radsportler und einer der Köpfe hinter der Fahrradmarke 1OF1. „Du bist in wenigen Minuten im Innviertel, im Flachgau oder mitten in den Bergen. Du hast alles: flach, wellig – und Pässe mit bis zu 1000 Höhenmetern.“
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