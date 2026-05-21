1OF1: Fahrräder nach Maß für echte Individualisten

Wer in der Region Mondsee aufs Rennrad steigt, spürt nach den ersten Kilometern, das ist eines der besten Radreviere des Landes. „Der große Vorteil ist die Lage“, weiß Christian Schaurecker, Bauunternehmer, leidenschaftlicher Radsportler und einer der Köpfe hinter der Fahrradmarke 1OF1. „Du bist in wenigen Minuten im Innviertel, im Flachgau oder mitten in den Bergen. Du hast alles: flach, wellig – und Pässe mit bis zu 1000 Höhenmetern.“