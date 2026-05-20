„Fall Anna“-Bursche: „Habe dumme Sachen gemacht“

Diesmal sind die beiden jungen Männer geständig. „Ich merke, dass es keinen Sinn macht, solche Sachen zu machen. Ich habe dumme Sachen gemacht“, will der 17-Jährige keine weiteren Fragen beantworten. Er verweist auf Anraten seines Anwalts Mirsad Musliu auf seine Aussage bei der Polizei und sagt, dass er damals „süchtig nach Benzos“ gewesen sei. „Jetzt habe ich das Haftübel verspürt“, ergänzt er.