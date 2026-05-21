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So sexy läutet Hailey Bieber die Bikini-Saison ein

Star-Style
21.05.2026 18:00
Hailey Bieber zeigt ihre Traumkurven in sexy Bikinis von Calzedonia.
Hailey Bieber zeigt ihre Traumkurven in sexy Bikinis von Calzedonia.(Bild: Calzedonia)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Endlich steht in Österreich der Sommer vor der Tür – und rechtzeitig zum Start in die Bikini-Saison räkelt sich Hailey Bieber in heißen Zweiteilern von Calzedonia vor der Kamera. 

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An Hailey Bieber kommt man derzeit einfach nicht vorbei. Nicht nur für ihre eigene Marke Rhode macht die Ehefrau von Justin Bieber eine wahrlich fantastische Figur, sondern auch für Victoria‘s Secret. Und jetzt wurde die 29-Jährige auch noch zur neuen digitalen Markenbotschafterin von Calzedonia ernannt!

Hailey rockt Calzedonia-Bikinis
Die Model-Schönheit wurde natürlich umgehend vor die Kamera von Fotograf Adrian Martin gebeten, um die aufregendsten Looks der diesjährigen Calzedonia-Kollektion zu präsentieren. Und die Bilder können sich in jedem Fall sehen lassen! 

Hailey Bieber präsentiert in der neuen Kampagne von Calzedonia zwei Trend-Bikinis der Saison.
Hailey Bieber präsentiert in der neuen Kampagne von Calzedonia zwei Trend-Bikinis der Saison.(Bild: Calzedonia)
Und räkelte sich am Pool vor der Kamera.
Und räkelte sich am Pool vor der Kamera.(Bild: Calzedonia)

So räkelt sich Hailey am Pool etwa in einem cremeweißen, glitzernden Bikini in Häkeloptik vor der Kamera oder beweist, warum die Trendfarbe „Buttergelb“ heuer auch in keiner Badetasche fehlen darf! 

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„California Cool“-Ästhetik trifft auf sexy Bademode
„Die Bilder verbinden retro-inspirierte Bademoden-Silhouetten mit Haileys charakteristischer ,California Cool‘-Ästhetik und vermitteln eine moderne Interpretation von Sommerglamour“, freut man sich bei Calzedonia, dass man das Topmodel für die neue, digitale Kampagne gewinnen konnte.

In den Bikinis von Calzedonia macht Hailey Bieber natürlich eine gute Figur.
In den Bikinis von Calzedonia macht Hailey Bieber natürlich eine gute Figur.(Bild: Calzedonia)
Eine Zusammenarbeit, von der wir gerne mehr sehen möchten!
Eine Zusammenarbeit, von der wir gerne mehr sehen möchten!(Bild: Calzedonia)
Die Bieber-Gattin läutet mit diesen Bildern die Bikini-Saison ein.
Die Bieber-Gattin läutet mit diesen Bildern die Bikini-Saison ein.(Bild: Calzedonia)

Bieber stehe „als Synonym für einen mühelosen Kleidungsstil mit klaren Linien, zurückhaltender Raffinesse und ein instinktives Verständnis für modernen Stil“, heißt es von Calzedonia weiter. Das passe perfekt zur  „Designphilosophie von Calzedonia, bei der makellose Passform und raffinierte Details durch italienische Handwerkskunst geprägt sind“. 

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