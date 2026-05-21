So sexy läutet Hailey Bieber die Bikini-Saison ein

Endlich steht in Österreich der Sommer vor der Tür – und rechtzeitig zum Start in die Bikini-Saison räkelt sich Hailey Bieber in heißen Zweiteilern von Calzedonia vor der Kamera.
An Hailey Bieber kommt man derzeit einfach nicht vorbei. Nicht nur für ihre eigene Marke Rhode macht die Ehefrau von Justin Bieber eine wahrlich fantastische Figur, sondern auch für Victoria‘s Secret. Und jetzt wurde die 29-Jährige auch noch zur neuen digitalen Markenbotschafterin von Calzedonia ernannt!
Hailey rockt Calzedonia-Bikinis
Die Model-Schönheit wurde natürlich umgehend vor die Kamera von Fotograf Adrian Martin gebeten, um die aufregendsten Looks der diesjährigen Calzedonia-Kollektion zu präsentieren. Und die Bilder können sich in jedem Fall sehen lassen!
So räkelt sich Hailey am Pool etwa in einem cremeweißen, glitzernden Bikini in Häkeloptik vor der Kamera oder beweist, warum die Trendfarbe „Buttergelb“ heuer auch in keiner Badetasche fehlen darf!
„California Cool“-Ästhetik trifft auf sexy Bademode
„Die Bilder verbinden retro-inspirierte Bademoden-Silhouetten mit Haileys charakteristischer ,California Cool‘-Ästhetik und vermitteln eine moderne Interpretation von Sommerglamour“, freut man sich bei Calzedonia, dass man das Topmodel für die neue, digitale Kampagne gewinnen konnte.
Bieber stehe „als Synonym für einen mühelosen Kleidungsstil mit klaren Linien, zurückhaltender Raffinesse und ein instinktives Verständnis für modernen Stil“, heißt es von Calzedonia weiter. Das passe perfekt zur „Designphilosophie von Calzedonia, bei der makellose Passform und raffinierte Details durch italienische Handwerkskunst geprägt sind“.
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