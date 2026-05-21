Betrunkener Bursche schlug brutal zu: Kieferbruch

Bereits einmal eine Diversion erhalten

Doch das Gericht geht darauf nicht ein, zumal der Angeklagte bereits einmal eine Diversion erhalten hatte. Damals waren ihm 30 Sozialstunden auferlegt worden, abgeleistet hat er davon lediglich dreieinhalb. Richter Dietmar Nußbaumer macht keinen Hehl aus seinen Zweifeln: „Warum soll ich annehmen, dass es jetzt funktioniert?“, fragt er den 17-Jährigen direkt. Der Angeklagte beteuert, sein Leben inzwischen geordnet zu haben. Er arbeite, spiele Fußball im Verein, habe eine Struktur im Leben. Früher sei alles „chaotisch“ gewesen, mittlerweile wisse er, dass es Regeln gebe.