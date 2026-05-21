Neue Abnehmspritze bringt massiven Gewichtsverlust

„Vergleichbar mit Magenchirurgie“

„Das ist wirklich eine Marke, die bisher mit der Adipositas-Chirurgie wie etwa Magenverkleinerungen in Verbindung gebracht wurde“, sagte Kenneth Custer, Leiter des Bereichs kardiometabolische Gesundheit bei Eli Lilly. „Dass dies nun in Form eines Medikaments verfügbar ist, ist ein enormer Fortschritt.“ Die Analysten von RBC Capital Markets hatten im Vorfeld bereits mit einem Gewichtsverlust von 28 bis 30 Prozent gerechnet, womit die aktuellen Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen liegen.