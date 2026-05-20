Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer

Sand statt Schnee! Stephanie Brunner genießt aktuell die freie Zeit. Am Meer präsentiert die 32-jährige ÖSV-Dame ihren durchtrainierten Körper.
Wo sie sich aktuell aufhält, verrät Stephanie Brunner nicht. Doch eines ist klar, sie scheint ihren Urlaub am Strand so richtig zu genießen.
Nach einer langen, kräftezehrenden Saison gilt es nun, die Akkus wieder aufzuladen.
Topergebnis zum Abschluss
Der vergangene Winter verlief nicht nach Wunsch. Ende März gelang Brunner jedoch beim Riesentorlauf in Hafjell als Fünfte die beste Klassierung seit ihrem vierten Platz beim Weltcupfinale in Saalbach vor zwei Jahren.
„Das letzte Rennen ist da, und auf einmal geht es wieder. Ich verstehe nicht, warum es nicht früher gegangen ist, aber ich schließe die Saison gern so ab“, meinte sie damals. Bleibt zu hoffen, dass es in der neuen Saison ähnlich erfolgreich weitergeht ...
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