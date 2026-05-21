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Beim Titelverteidiger

Hards Bundesliga-Premiere steigt ohne Schwärzler

Tennis
21.05.2026 18:55
Joel Schwärzler steht für die neue Bundesligasaison im Aufgebot des TC Hard.
Joel Schwärzler steht für die neue Bundesligasaison im Aufgebot des TC Hard.(Bild: Klosters Tennis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Stark gespielt, dennoch verloren! Für Joel Schwärzler war in der zweiten Quali-Runde der French Open gegen Roman Safiullin (Rus) Endstation. Mit einer Leistung, für die sich der 20-jährige Harder aber nicht verstecken musste. Nun wäre eigentlich Zeit, um am Samstag in der Bundesliga für seinen Heimatklub aufzuschlagen. Doch dazu kommt es (noch) nicht.

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„Schade, vor allem weil er gegen ihn vor knapp zwei Monaten beim Challenger in Madrid noch gewinnen konnte“, kommentierte TC Hard-Obmann Benjamin Huber Joel Schwärzlers 4:6, 4:6-Niederlage gegen Roman Safiullin in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open in Paris. „Wobei Joel eigentlich sehr gut gespielt hat – aber sein Gegner kam in den letzten Wochen einfach in einen Flow.“ So gewann der 28-jährige Russe etwa die Titel bei den Challengers in Oeiras (Por) und in Mauthausen.

Profikarriere geht vor
Nach Schwärzlers Aus in Paris würde nun eigentlich nichts dagegensprechen, dass das 20-jährige VTV-Ass bereits diesen Samstag für seinen Heimatklub beim Debüt in der 1. Bundesliga bei Titelverteidiger STC im Salzburger Volksgarten aufschlägt. „Nein, das war nie wirklich ein Thema“, winkt Huber ab, der betont, dass die Profikarriere des Youngsters absoluten Vorrang hat.

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Tennisfest in Hard geplant
So wird Joel nicht nur am Samstag in Salzburg, sondern auch beim Auswärtsspiel in Schwaz am 30. Mai fehlen. „Wir hoffen aber, dass uns Joel am 4. Juni gegen Steyr und eventuell auch zwei Tage später gegen Sauerbrunn daheim unterstützt“, verrät Huber, der am verlängerten Fronleichnamswochenende ein Tennisfest in Hard feiern will.

TC Hard-Obmann Benjamin Huber freut sich auf die Heimspiele Anfang Juni.
TC Hard-Obmann Benjamin Huber freut sich auf die Heimspiele Anfang Juni.(Bild: Verein)

Ausfälle bei den Salzburgern
Was die Erwartungen für die Partie in Salzburg angeht, ist er zurückhaltend. „Es hängt auch ab, wer beim STC wirklich spielt“, so Huber. Die nominelle Nummer eins Filip Misolic ist noch angeschlagen. Lukas Neumayer, die Nummer zwei, war gestern noch in der Paris-Quali im Einsatz.

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