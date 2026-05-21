Hards Bundesliga-Premiere steigt ohne Schwärzler

„Schade, vor allem weil er gegen ihn vor knapp zwei Monaten beim Challenger in Madrid noch gewinnen konnte“, kommentierte TC Hard-Obmann Benjamin Huber Joel Schwärzlers 4:6, 4:6-Niederlage gegen Roman Safiullin in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open in Paris. „Wobei Joel eigentlich sehr gut gespielt hat – aber sein Gegner kam in den letzten Wochen einfach in einen Flow.“ So gewann der 28-jährige Russe etwa die Titel bei den Challengers in Oeiras (Por) und in Mauthausen.