IGH-Urteil: Streikrecht steht unter Schutz

Die Richterinnen und Richter stellten nun fest, dass das Streikrecht dort nicht ausdrücklich genannt wird. Allerdings sei es dennoch eindeutig, dass alle Arten von Aktivitäten in der Konvention geschützt seien und dazu gehörten auch Arbeitsniederlegungen. Das Gutachten des IGH ist nicht bindend, kann aber weltweite Folgen für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben und für Prozesse maßgeblich sein.