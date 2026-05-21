Mordversuch in betreuter WG: 18 Jahre Haft

„Depperte, blöde Nazisau“

Das spätere Opfer wollte sich daraufhin zurückziehen, warf dem ebenfalls Angetrunkenen aber noch an den Kopf, dass er „eine depperte, blöde Nazisau“ sei. Direkt im Anschluss soll der Mann das neben Kokain und Speed bereits am Tisch liegende Messer genommen und ihm in den Bauch gerammt haben. „Oida, das tut weh“, habe er sich gedacht. Als das Messer wieder herausgezogen wurde, sei Blut aus ihm herausgespritzt. „Ruf die Rettung, sonst bekommst du 21 Jahre„ will er dem Täter ausgerichtet haben. Schlussendlich rettete ihn aber ein Polizist: Er kniete sich auf den blutenden Oberkörper des Mannes, um die Wunden abzudrücken.