Auf historischen Spuren von Lauda, Berger & Kubica

Am Sonntag gastiert die Formel 1 auf der Ile Notre-Dame in Montreal. Ein Rennen, dessen Geschichte von Momenten wie dem Rücktritt Niki Laudas, einem legendären Sieg von Gerhard Berger, der längsten Grand Prix und ein irrer Crash Robert Kubica geschrieben wurde.
„No sport in Mosport“ hieß es im Jahr 1978 – aus Sicherheitsgründen übersiedelte die Formel 1 nach Montreal auf den Circuit Ile Notre-Dame, welcher nach den Olympischen Spielen 1976 auf einer künstlich aufgeschütteten Insel im St-Lorenz-Strom angelegt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.