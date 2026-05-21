Massenüberwachung von Autofahrern per EU-Gesetz

Sepp Schellhorn, der Staatssekretär für Deregulierung von den NEOS ließ sich unlängst abfeiern, weil er die Fälligkeit des Auto-Pickerl von einem auf zwei Jahre verlängern will. Seine pinken Mitstreiter sowie ÖVP, SPÖ und Grüne sehen das entgegen der FPÖ in Brüssel anders.