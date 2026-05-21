Brenner-Demo: „Solche Aktionen gehören verboten!“

Die Brenner-Demo am 30. Mai sorgt für Alarm nicht nur in Tirol, sondern über die Grenzen des Landes hinaus. Die Landespolitik steht zwar formell hinter dem Anliegen der transitgeplagten Bevölkerung, aber noch unklar ist, ob die Landesspitze offiziell daran teilnimmt. An Appellen an LH Anton Mattle mangelte es im Landtag jedenfalls nicht. Ein Mandatar hat dagegen null Verständnis!