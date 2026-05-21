Brenner-Demo: „Solche Aktionen gehören verboten!“

Die Brenner-Demo am 30. Mai sorgt für Alarm nicht nur in Tirol, sondern über die Grenzen des Landes hinaus. Die Landespolitik steht zwar formell hinter dem Anliegen der transitgeplagten Bevölkerung, aber noch unklar ist, ob die Landesspitze offiziell daran teilnimmt. An Appellen an LH Anton Mattle mangelte es im Landtag jedenfalls nicht. Ein Mandatar hat dagegen null Verständnis!
Wer von den 36 Abgeordneten im Tiroler Landtag lässt sich bei der Brenner-Demo am 30. Mai auf der Autobahn blicken? Diese Frage konnte am Donnerstag im Landtag größtenteils geklärt werden.
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