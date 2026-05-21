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Ein Rebell im Landtag

Brenner-Demo: „Solche Aktionen gehören verboten!“

Tirol
21.05.2026 18:00
Die Luegbrücke kurz vor dem Bennerpass ist das Nadelöhr auf der Fahrt in den Süden. Am 30. Mai ...
Die Luegbrücke kurz vor dem Bennerpass ist das Nadelöhr auf der Fahrt in den Süden. Am 30. Mai steht hier der Verkehr still.(Bild: Philipp Neuner)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die Brenner-Demo am 30. Mai sorgt für Alarm nicht nur in Tirol, sondern über die Grenzen des Landes hinaus. Die Landespolitik steht zwar formell hinter dem Anliegen der transitgeplagten Bevölkerung, aber noch unklar ist, ob die Landesspitze offiziell daran teilnimmt. An Appellen an LH Anton Mattle mangelte es im Landtag jedenfalls nicht. Ein Mandatar hat dagegen null Verständnis!  

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Wer von den 36 Abgeordneten im Tiroler Landtag lässt sich bei der Brenner-Demo am 30. Mai auf der Autobahn blicken? Diese Frage konnte am Donnerstag im Landtag größtenteils geklärt werden.

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