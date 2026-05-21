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„Nicht nur Hype“

Jeder dritte Kaffee auswärts wird kalt getrunken

Wirtschaft
21.05.2026 18:04
Kalte Kaffeegetränke werden immer häufiger bestellt (Symbolbild).
Kalte Kaffeegetränke werden immer häufiger bestellt (Symbolbild).(Bild: Irina Stöckl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Laut dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé wird inzwischen jeder dritte Kaffee weltweit in Coffeeshops kalt bestellt. Die US-Kette Starbucks verkauft bereits rund drei Viertel der Kaffeegetränke kalt. „Das ist kein Hype, sondern ein Turnaround in der Kaffeebranche“, sagte Nestlé-Schweiz-Chef Cédric Boehm am Mittwoch.

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In der Schweiz trinken laut dem Konzern allerdings noch 89 Prozent der Kundinnen und Kunden ihren Kaffee warm. Zu kalten Kaffeegetränken würden dort vor allem die unter 35-Jährigen (30 Prozent) greifen, hieß es. Im internationalen Vergleich trinken vor allem Menschen in Asien ihren Kaffee kalt. „Was als Bewegung in den Coffeeshops begann, wurde von der Generation Z zu einem echten Massenphänomen“, sagte Guillaume Savoy, Leiter Kaffee bei Nestlé Schweiz. Man wolle dem kalten Getränk mit einer neuen Produktkategorie auch zu einem Durchbruch zu Hause verhelfen. Dabei handelt es sich um ein Espresso-Konzentrat.

Auch der Konkurrent Jacobs bietet neuerdings ein solches an. Bei der Milchverarbeiterin Emmi ist kalter Kaffee mit der „Caffè Latte“-Reihe seit mehr als 20 Jahren ein Verkaufsschlager. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Convenience-Produkte derzeit häufiger gekauft würden als klassische Pulverkaffee für zu Hause. So werden die Konzentrate etwa mit Milch, Soda oder Fruchtwasser gemischt.

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Der Konsum zu Hause ist aktuell noch kleiner als das Geschäft außer Haus. Er wächst aber wesentlich schneller. Der weltweite Kaffeemarkt beläuft sich laut früheren Angaben von Nestlé auf rund 455 Milliarden Franken (umgerechnet 497 Milliarden Euro). Fachleute rechnen bis 2030 mit einem jährlichen Wachstum von vier Prozent. Bei dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern tragen Kaffee und andere Getränke in flüssiger und Pulverform zu einem Viertel des Gesamtumsatzes bei.

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