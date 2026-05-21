Jeder dritte Kaffee auswärts wird kalt getrunken

In der Schweiz trinken laut dem Konzern allerdings noch 89 Prozent der Kundinnen und Kunden ihren Kaffee warm. Zu kalten Kaffeegetränken würden dort vor allem die unter 35-Jährigen (30 Prozent) greifen, hieß es. Im internationalen Vergleich trinken vor allem Menschen in Asien ihren Kaffee kalt. „Was als Bewegung in den Coffeeshops begann, wurde von der Generation Z zu einem echten Massenphänomen“, sagte Guillaume Savoy, Leiter Kaffee bei Nestlé Schweiz. Man wolle dem kalten Getränk mit einer neuen Produktkategorie auch zu einem Durchbruch zu Hause verhelfen. Dabei handelt es sich um ein Espresso-Konzentrat.