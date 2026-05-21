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15 Jahre Haft

Anschlag: Wie wird man „aus Spaß“ fast zum Mörder?

Kärnten
21.05.2026 15:06
Zwei Tage wurde am Klagenfurter Landesgericht verhandelt.
Zwei Tage wurde am Klagenfurter Landesgericht verhandelt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Acht Menschen wären in Klagenfurt beinahe bei einem Brandanschlag ums Leben gekommen. Das Feuer hatte ein unbescholtener, bislang in seinem Leben offenbar unauffälliger Freund der Gruppe gelegt. Was war das Motiv? Gerichtspsychiater Peter Hofmann hat versucht, in die Seele des Täters zu blicken.

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„Seit den ’90ern erstelle ich gerichtspsychiatrische Gutachten, aber so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Sachverständiger Peter Hofmann über jenen Brandanschlag in Klagenfurt, bei dem – wie berichtet – acht Männer teils lebensgefährlich verletzt wurden.

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