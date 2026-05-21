Anschlag: Wie wird man „aus Spaß“ fast zum Mörder?

Acht Menschen wären in Klagenfurt beinahe bei einem Brandanschlag ums Leben gekommen. Das Feuer hatte ein unbescholtener, bislang in seinem Leben offenbar unauffälliger Freund der Gruppe gelegt. Was war das Motiv? Gerichtspsychiater Peter Hofmann hat versucht, in die Seele des Täters zu blicken.