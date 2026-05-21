Kundgebung am Ballhausplatz: „Der ORF gehört uns!“

Kurz vor der Wahl der neuen ORF-Generaldirektion wird am Donnerstag seit 18 Uhr am Wiener Ballhausplatz für einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk demonstriert. Organisiert wird die Kundgebung von der Organisation #aufstehn.
Mit Transparenten und Reden am Ballhausplatz machten Demonstranten am Donnerstag auf die Bedeutung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufmerksam. Die Veranstalter sehen die bevorstehende Wahl der ORF-Spitze als richtungsweisend für die Zukunft des Senders. Hintergrund ist die im Juni anstehende Wahl der neuen Generaldirektion.
ORF-Spitze ohne parteipolitischen Einfluss
Unter dem Motto „Der ORF gehört uns“ fordern die Vertreter aus Medien und Zivilgesellschaft eine ORF-Spitze ohne parteipolitischen Einfluss. Laut #aufstehn hätten bereits mehr als 16.500 Menschen eine entsprechende Petition unterschrieben.
Die Demonstranten betonen vor allem die Bedeutung vertrauenswürdiger Medien in Zeiten von Falschinformationen. Der ORF müsse unabhängig bleiben und dürfe nicht von parteipolitischen Interessen beeinflusst werden.
Bei der Kundgebung sprechen unter anderem Presseclub-Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus, der ehemalige ORF-Journalist Michael Kerbler sowie die frühere ORF-Journalistin Brigitte Handlos.
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