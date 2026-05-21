Kundgebung am Ballhausplatz: „Der ORF gehört uns!“

Mit Transparenten und Reden am Ballhausplatz machten Demonstranten am Donnerstag auf die Bedeutung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufmerksam. Die Veranstalter sehen die bevorstehende Wahl der ORF-Spitze als richtungsweisend für die Zukunft des Senders. Hintergrund ist die im Juni anstehende Wahl der neuen Generaldirektion.