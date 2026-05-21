Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

#Aufstehen

Kundgebung am Ballhausplatz: „Der ORF gehört uns!“

Wien
21.05.2026 18:25
Vertreter aus Medien, Journalismus und Zivilgesellschaft forderten bei der Kundgebung eine ...
Vertreter aus Medien, Journalismus und Zivilgesellschaft forderten bei der Kundgebung eine ORF-Führung „frei von parteipolitischen Interessen“.(Bild: Alexander Mahr-Bischofberger)
Porträt von Irina Stöckl
Porträt von Alexander Bischofberger-Mahr
Von Irina Stöckl und Alexander Bischofberger-Mahr

Kurz vor der Wahl der neuen ORF-Generaldirektion wird am Donnerstag seit 18 Uhr am Wiener Ballhausplatz für einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk demonstriert. Organisiert wird die Kundgebung von der Organisation #aufstehn.

0 Kommentare

Mit Transparenten und Reden am Ballhausplatz machten Demonstranten am Donnerstag auf die Bedeutung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufmerksam. Die Veranstalter sehen die bevorstehende Wahl der ORF-Spitze als richtungsweisend für die Zukunft des Senders. Hintergrund ist die im Juni anstehende Wahl der neuen Generaldirektion.

ORF-Spitze ohne parteipolitischen Einfluss
Unter dem Motto „Der ORF gehört uns“ fordern die Vertreter aus Medien und Zivilgesellschaft eine ORF-Spitze ohne parteipolitischen Einfluss. Laut #aufstehn hätten bereits mehr als 16.500 Menschen eine entsprechende Petition unterschrieben.

(Bild: Alexander Mahr-Bischofberger)
(Bild: Alexander Mahr-Bischofberger)
(Bild: Alexander Mahr-Bischofberger)

Die Demonstranten betonen vor allem die Bedeutung vertrauenswürdiger Medien in Zeiten von Falschinformationen. Der ORF müsse unabhängig bleiben und dürfe nicht von parteipolitischen Interessen beeinflusst werden.

Lesen Sie auch:
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Bewerbung als Chefin
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
20.05.2026
Misstrauens-Votum
Aufstand der ORF-Redakteure gegen Stiftungsrat
15.04.2026
Auflauf bei LH-Event
Die ORF-Wahl verkommt immer mehr zu einer Farce
20.05.2026

Bei der Kundgebung sprechen unter anderem Presseclub-Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus, der ehemalige ORF-Journalist Michael Kerbler sowie die frühere ORF-Journalistin Brigitte Handlos.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
21.05.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ballhausplatz
ORF
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
16° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
16° / 23°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
15° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
15° / 22°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
16° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind mindestens zwei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Leichen nach Hauseinsturz in Sachsen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
96.750 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
93.059 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
92.466 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
886 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
776 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
762 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Wien
KI-Auswertung
In Wien versteckt sich Platz für 28.500 Wohnungen
Sport Tv Logo
Er liebt Sachertorte
Football-Legende „Beastmode“ auf Wien-Besuch
#Aufstehen
Kundgebung am Ballhausplatz: „Der ORF gehört uns!“
Prozess in Wien
Mordversuch in betreuter WG: 18 Jahre Haft
Vikings-Spiele live
Die „Krone“ wird ab sofort zum „Home of Football“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf