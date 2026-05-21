Die „Krone“ wird ab sofort zum „Home of Football“

„Endlich geht es los, wir sind schon heiß drauf, endlich in die Saison zu starten“, scharrt der ehemalige Chicago-Bears-Legionär in den Startlöchern. Nicht nur die Liga ist neu. Mit dem Sportclub-Stadion in Hernals haben die Wikinger auch eine neue Heimspielstätte gefunden. Dort wird niemand geringer als NFL-Legende Marshawn „Beastmode“ Lynch – 2013 mit den Seattle Seahawks Superbowl-Champion – vor dem Spiel den Münzwurf vornehmen.