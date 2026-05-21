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Die „Krone“ wird ab sofort zum „Home of Football“

Sport-Mix
21.05.2026 17:49
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Am Samstag starten die Vienna Vikings mit ihrem Heimspiel gegen Berlin Thunder in die American Football League Europe. Die „Krone“ wird ab sofort zum „Home of Football“ und zeigt nicht nur den Auftakt, sondern alle Spiele der Wikinger live und kostenlos auf krone.tv und um Stream. Am Samstag wird niemand geringerer als „Beastmode“ Marshawn Lynch den Münzwurf vornehmen. 

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Beinahe hätte Thomas Schaffer nicht durch die Tür des Krone.tv-Studios gepasst. Mit seinen 2,01 Metern und 140 Kilogramm ist der Defensive Lineman der Vienna Vikings eine echte Erscheinung. Aber nur ein Vorgeschmack darauf, was die Football-Fans in den kommenden Wochen erwartet.

Thomas Schaffer (li.) und Nick Wiens (re.) zu Gast bei Moderator Marco Cornelius im ...
Thomas Schaffer (li.) und Nick Wiens (re.) zu Gast bei Moderator Marco Cornelius im Krone.tv-Studio.(Bild: krone.tv)

Krone.tv zeigt, beginnend mit dem Heim-Auftakt am Samstag gegen Berlin Thunder ab 16.45 Uhr, alle Spiele der Vikings in der American Football League Europe (AFLE) live und kostenlos – zu empfangen über Sat, Kabel, Joyn oder auch über streaming.sportkrone.at.

Zusätzlich gibt es die wöchentliche Magazinsendung „Home of Football“ mit Highlights aller Spiele.

Auch Vikings-Headcoach Chris Calaycay wird regelmäßig zu sehen und zu hören sein.
Auch Vikings-Headcoach Chris Calaycay wird regelmäßig zu sehen und zu hören sein.(Bild: hannes jirgal)

„Endlich geht es los, wir sind schon heiß drauf, endlich in die Saison zu starten“, scharrt der ehemalige Chicago-Bears-Legionär in den Startlöchern. Nicht nur die Liga ist neu. Mit dem Sportclub-Stadion in Hernals haben die Wikinger auch eine neue Heimspielstätte gefunden. Dort wird niemand geringer als NFL-Legende Marshawn „Beastmode“ Lynch – 2013 mit den Seattle Seahawks Superbowl-Champion – vor dem Spiel den Münzwurf vornehmen.

Botschaft von Rangnick
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick schickte den Footballern vorab eine Grußbotschaft als Motivation.

NFL-Legende Marshawn Lynch nimmt am Samstag den Münzwurf vor.
NFL-Legende Marshawn Lynch nimmt am Samstag den Münzwurf vor.(Bild: AFP/SEAN GARDNER)

Schaffer, der auch in den USA, Kanada und Japan gespielt hat, lädt alle Fans zum Kommen ein: „Was American Football angeht, gibt es in Europa definitiv nichts Besseres, als ein Heimspiel der Vienna Vikings.“ Wer nicht vor Ort ist, kann das ab jetzt immer live und kostenlos bei krone.tv erleben.

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