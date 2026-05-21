Aufgeflogen: Spendenbetrug mit dem Grazer Amoklauf

„Sie hatte nicht den besten Start ins Leben, war im Kinderdorf und obdachlos. Sie hatte nichts und wollte auch einmal was wert sein. In Haft hat sie zum ersten Mal Erziehung erfahren“, sagt Anwalt Manfred Arbacher-Stöger dem Schöffensenat (Vorsitz Barbara Schwarz) in Graz. Das lindert aber kaum, was die Steirerin (33) getan hat: Am Tag des Amoklaufs am Grazer Borg Dreierschützengasse zog sie sich eine Rotkreuz-Uniform an, fuhr zum Tatort, um Kontakt mit Angehörigen zu suchen. Später ging sie sogar auf Beerdigungen, obwohl sie keines der Opfer kannte.