Und da liegt der Verdacht schon nahe, dass die ÖVP-Granden – im Sinne der niederösterreichischen Landespartei – mit Alexander Pröll einen neuen Hoffnungsträger aufbauen wollen. Nach Altlandeshauptmann Erwin Pröll, dem man die etwas merkwürdige Konstruktion seiner Stiftung längst verziehen hat, und dessen Neffen, dem Ex-Vizekanzler Josef, der mit dem Verkauf der Hypo-Alpe-Adria-Bank an die Bayern auch einigermaßen unrühmlich aus der Politik geschieden ist, soll also nun dessen Sohn Alexander in die Fußstapfen seiner Anverwandten treten.