Drei Einsätze, vier verletzte Polizisten: Die Gewaltbereitschaft – selbst gegenüber der Exekutive – kennt offensichtlich keine Grenzen. Im Bezirk Favoriten bekamen es die Beamten mit einem randalierenden Hausbewohner sowie Stunden später einem betrunkenen Pärchen zu tun, das gerade – offenbar verlustreich – seinen Casinobesuch beendet hatte. Auch in Fünfhaus sorgte Geld für aggressive Stimmung. Nach Schlägen und Tritten gegen die eigene Freundin wurden zwei Beamte zum Blitzableiter.
Vorfall 1 spielte sich am Montag kurz vor Mittag in Fünfhaus ab: Ein 27-jähriger Bosnier hatte mit seiner 52 Jahre alten Freundin wegen Geldschulden wüst zu streiten begonnen, wurde dabei auch handgreiflich und schlug und trat auf die Frau ein.
Auch gegenüber den eintreffenden Beamten hatte sich der Verdächtige nicht im Griff – ganz im Gegenteil. In Kampfmanier ging er auf die Uniformierten los und attackierte sie mit Kniestößen, Fußtritten und Schlägen. Er wurde daraufhin festgenommen, wehrte sich dagegen aber aus Leibeskräften und verletzte die zwei Beamten so schwer, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten.
Gegen den Verdächtigen sei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen worden, hieß es seitens der Polizei. Bei der Vernehmung stritt er ab, seine Lebensgefährtin attackiert zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Tobender im Stiegenhaus
Schauplatzwechsel in den Bezirk Favoriten zu Vorfall 2: In einem Haus hatte ein randalierender Bewohner am frühen Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen, nachdem er gegen mehrere Wohnungstüren getreten und geschlagen hatte. Der Tobende (27) war derart außer sich, dass er sich auch von den Beamten nicht beruhigen ließ. Vielmehr schlug er im Zuge der Amtshandlung einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.
Der Österreicher gebärdete sich derart, dass es gleich mehrere Beamte bedurfte, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Ihm mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Bei der Vernehmung erklärte der 27-Jährige, dass er „sich nicht mehr an alles erinnern“ könne, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Er befand sich zunächst noch in Gewahrsam.
Casinobesuch endete in Polizeieinsatz
In der Nacht auf Dienstag sorgte bei Vorfall 3 ein Pärchen nach einem Casinobesuch in Favoriten für einen Polizeieinsatz. Die beiden hatten betrunken bereits in dem Gebäude randaliert. Gerade noch rechtzeitig konnten sie gegen 1.45 Uhr von der Polizei daran gehindert werden, mit dem Auto davonzufahren.
Die beiden verdächtigen Tschetschenen waren auf die Beamten allerdings nicht gut zu sprechen. Der 42-jährige Lenker wollte den Führerschein nicht herzeigen, auch einen Alkovortest lehnte er ab und wurde immer aggressiver. Schlussendlich wurde er nach mehrere Abmahnungen festgenommen. Das brachte auch seine betrunkene Freundin in Rage. Die 35-Jährige schlug mit der Faust zu. Auch sie wurde daraufhin festgenommen. Später im Arrest sei dann doch noch ein Alkovortest bei dem 42-Jährige durchgeführt worden. Dieser ergab 1,8 Promille.
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