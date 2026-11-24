Die beiden verdächtigen Tschetschenen waren auf die Beamten allerdings nicht gut zu sprechen. Der 42-jährige Lenker wollte den Führerschein nicht herzeigen, auch einen Alkovortest lehnte er ab und wurde immer aggressiver. Schlussendlich wurde er nach mehrere Abmahnungen festgenommen. Das brachte auch seine betrunkene Freundin in Rage. Die 35-Jährige schlug mit der Faust zu. Auch sie wurde daraufhin festgenommen. Später im Arrest sei dann doch noch ein Alkovortest bei dem 42-Jährige durchgeführt worden. Dieser ergab 1,8 Promille.