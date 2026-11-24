Wegen eines Spionageskandals war Nvidia-Boss Jensen Huang zurückgetreten. Um ihn zurück an den Posten zu bringen, intervenierte US-Präsident Donald Trump. Damit sorgte er für einen Aktiensprung des Chipriesen – und bereicherte sich selbst.
Vor wenigen Tagen hatte der Nvidia-Aufsichtsrat noch bekräftigt, dass Jensen Huang nicht wiederkommen werde. Jetzt ist er wieder da, und einen großen Anteil daran hat Trump. Beim Sender CNBC prahlte er damit, das Gremium „überzeugt“ zu haben. Er habe einen „Deal“ gemacht, umschrieb der Präsident den Vorgang, indem er eines seiner Lieblingswörter benutzte. Daraufhin der Aufsichtsrat dann beschlossen habe, „das zu tun, was wir von ihm wollten.“
„Einschätzung“ eingeholt
Huangs Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatten den Skandal ins Rollen gebracht. Der Nvidia-Konzern bestätigte nun, dass man dazu eine Einschätzung aus „höchsten Kreisen“ der US-Regierung eingeholt habe. „Aufgrund dieser Informationen ist der Vorstand zuversichtlich, dass die Wiedereinsetzung von Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt“, fügte das Unternehmen hinzu. Vergessen scheint, dass der CEO und Präsident seine eigene Firma über seine außerehelichen Affären belog.
Um die Frage der nationalen Sicherheit dürfte es Trump nicht vorrangig gehen. Berichte, wonach Huangs Geliebte direkte Kontakte zum chinesischen Geheimdienst hatte, spielte der Präsident herunter. „Nun, wer ist nicht in Kontakt?“, meinte er gegenüber CNBC. Die Intervention für seinen Verbündeten war offenbar mehr durch die zentrale Rolle angetrieben, die Nvidia beim KI-Boom spielt. Chips und Software des Konzerns wurden in den vergangenen Jahren zur Schlüsseltechnologie zum Training Künstlicher Intelligenz. Huang, der die Firma mitgründete und mehr als 30 Jahre lang anführte, ist dafür ein unverzichtbarer Kopf.
Gewinnsprung von 30 Prozent
Das zeigt sich daran, dass seine überraschende Rückkehr an die Spitze des Chipriesen, den Nvidia-Kurs nach dem Absturz wieder nach oben schnellen ließ. Er machte einen Gewinnsprung von 30 Prozent. Davon hat auch Donald Trump persönlich profitiert. Aus der letzten Meldung an die US-Ethikbehörde geht hervor, dass er Ende September bis zu 370.000 Aktien von Nvidia hielt, wie die „Financial Times“ berichtet. Davon ausgehend machte Trump jetzt einen Gewinn von 15 Millionen US-Dollar (13,7 Mio. Euro).
Sollte er in der Zwischenzeit die größtmögliche Menge an Aktien verkauft haben, so würde er noch immer 32.000 Stück halten und hätte durch den Nvidia-Kursanstieg wenigstens 1,3 Millionen US-Dollar verdient, wie die „Financial Times“ berechnet hat. Fest steht: Trump wurde durch Schritte, die er als Präsident setzte, wieder ein Stück reicher.
Chips illegal nach China verschifft?
Andere Fragen stehen nach dem Nvidia-Beben aber weiter im Raum. Wurden Nvidia-Chips nach China geliefert und damit US-Verbote umgangen? Hatte die frühere Geliebte Alie Huang Kontakte zu Firmen, die diese Chips in illegal China verkaufte? Wer bei dem Konzern wusste davon? Die US-Demokraten verlangen Antworten. Bereits für nächste Woche ist Jensen Hunang dafür in den Kongress geladen. Er soll vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen.
Demokraten wie Ruben Gallego kündigen weitere Untersuchungen an:
Demokraten prangern Korruption an
Wenn im Jänner der neue US-Kongress mit der Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern zusammentritt, soll es auch für Trump ungemütlich werden. Die Demokraten wollen seine Aktiengeschäfte durchleuchten. Ruben Gallego, demokratischer Senator aus Arizona, schrieb auf X (siehe oben): „Wir müssen untersuchen, welche Aktiengeschäfte vor der Bekanntgabe getätigt wurden. Dieses Weiße Haus ist das korrupteste in der Geschichte.“
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