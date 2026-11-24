Um die Frage der nationalen Sicherheit dürfte es Trump nicht vorrangig gehen. Berichte, wonach Huangs Geliebte direkte Kontakte zum chinesischen Geheimdienst hatte, spielte der Präsident herunter. „Nun, wer ist nicht in Kontakt?“, meinte er gegenüber CNBC. Die Intervention für seinen Verbündeten war offenbar mehr durch die zentrale Rolle angetrieben, die Nvidia beim KI-Boom spielt. Chips und Software des Konzerns wurden in den vergangenen Jahren zur Schlüsseltechnologie zum Training Künstlicher Intelligenz. Huang, der die Firma mitgründete und mehr als 30 Jahre lang anführte, ist dafür ein unverzichtbarer Kopf.