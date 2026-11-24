„Was für mich im Zentrum steht, ist, dass die ÖVP endlich einmal Verantwortung für ihr eigenes Tun übernimmt. Gerade bei Wolfgang Sobotka sprechen wir hier von einer zentralen Figur, wenn es darum ging, dass man sich über Pilnacek Vorteile in der Justiz Vorteile verschaffen wollte. Und der beste Zeuge für dieses unredliche Ton ist Pilnacek selbst, und das haben wir ja auf Tonband auch noch“, nahm Tomaselli Bezug auf das „Cavalluccio-Tape“, welches im Wiener Nobelitaliener aufgezeichnet wurde.