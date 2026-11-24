Eigentlich schien das Ende schon besiegelt, doch der Untersuchungsausschuss rund um das Ableben des früheren, mächtigen Justizssektionschefs Christian Pilnacek geht in die Verlängerung. Am Dienstag geladen: der frühere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Für viele ist er eine zentrale Figur in der Causa. Am Nachmittag wird die damalige Ministerin Karoline Edtstadler befragt.
Pilnacek war im Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau aufgefunden worden. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht restlos geklärt, allerdings hatten mehrere Gutachter ein Fremdverschulden weitgehend ausgeschlossen.
Selbst ÖVP gibt „zahlreiche Bezugspunkte“ zu
Ein Name taucht immer wieder auf: Wolfgang Sobotka. Pilnacek beschuldigte den damaligen Nationalratspräsidenten in einer heimlichen Tonbandaufzeichnung, Interventionen von ihm verlangt zu haben. Zwei inzwischen ehemalige Mitarbeiterinnen von Sobotka hatten zu Pilnacek regen Kontakt, Anna P. war Kabinettsmitarbeiterin und lebte mit Pilnacek und seiner Vertrauten Karin Wurm in einem Haus zusammen. Nach dem Auffinden der Leiche fuhr Anna P. mit Wurm zu Sobotka in dessen Haus, die Gespräche dort sorgten ebenfalls bereits für Diskussionen.
Selbst ÖVP-Abgeordneter Jakob Grüner musste bei den Eingangsstatements am Dienstagmorgen zugeben, dass es „zahlreiche Bezugspunkte“ in der Causa Pilnacek zu Wolfgang Sobotka gebe: „Mir ist völlig bewusst, dass er polarisiert, er war bereits mehrfach Auskunftsperson, Vorsitzender etc. Aber ich erhoffe mir dennoch, dass es keine parteipolitische Abrechnung wird, sondern eine konstruktive Befragung.“ Dass die ÖVP „ausufernde Geschäftsordnungsdebatten“ plane, um die Befragung zu stören, dementierte Grüner entschieden.
„Schön, dass Sobotka wieder gesund ist“
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Nina Tomaselli und FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker hielten mit etwas sarkastischem Unterton fest, dass man froh sei „dass Wolfgang Sobotka wieder so weit gesundet sei, um befragt zu werden“. Beim letzten Termin hatte der einstige Innenminister nämlich sein Kommen äußerst kurzfristig abgesagt – aus gesundheitlichen Gründen.
„Was für mich im Zentrum steht, ist, dass die ÖVP endlich einmal Verantwortung für ihr eigenes Tun übernimmt. Gerade bei Wolfgang Sobotka sprechen wir hier von einer zentralen Figur, wenn es darum ging, dass man sich über Pilnacek Vorteile in der Justiz Vorteile verschaffen wollte. Und der beste Zeuge für dieses unredliche Ton ist Pilnacek selbst, und das haben wir ja auf Tonband auch noch“, nahm Tomaselli Bezug auf das „Cavalluccio-Tape“, welches im Wiener Nobelitaliener aufgezeichnet wurde.
„Mittendrin statt nur dabei“
Hafenecker hielt fest, dass Sobotka „wie in jedem U-Ausschuss auch in diesem aktenkundig ist“: „Wolfgang Sobotka ist mittendrin statt nur dabei.“ In seinem Büro habe sich „vieles kristallisiert“, die Bezugspunkte durch seine damaligen Mitarbeiterinnen seien augenscheinlich.
SPÖ-Fraktionsvorsitzender Kai Jan Krainer sagte, ihm fielen ebenfalls „zahlreiche Gründe ein, warum Wolfgang Sobotka hier sein sollte“. Neben der Erwähnung im „Pilnacek-Tape“ sei dies auch die Frage, welche Ratschläge Wolfgang Sobotka Anna P. tatsächlich gegeben habe. P. hatte kurz nach dem Tod Pilnaceks gesagt, man habe ihr nahegelegt, den Laptop in die Donau zu versenken. Später sagte sie, sie habe dies erfunden: „Die Glaubwürdigkeit dieses Dementis ist überschaubar“, so Krainer.
Sophie Wotschke von den NEOS will Sobotka besonders zu den mutmaßlichen Verstrickungen auf Justizebene befragen: „Für uns steht die Frage im Fokus, wie dieses Verhältnis war. Pilnacek sagt das im Tape sehr klar, dass ihm vorgeworfen wurde, nicht interveniert zu haben.“
Keine Fotos bitte!
Für Erstaunen sorgte der Umstand, dass sich weder Sobotka, noch Edtstadler aus Auskunftspersonen im Lokal 1 fotografieren oder filmen lassen. Wie auch bei Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner wird es daher keine Aufnahmen von den ÖVP-Granden am Sessel der Auskunftsperson geben, sondern nur beim Hineingehen.
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