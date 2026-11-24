Die dritte Begegnung habe sich bereits während seines Pontifikats ereignet. Nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Chile habe er am 21. Jänner 2021 während eines Treffens eine Erscheinung gesehen und ihre Stimme gehört. Diese habe triumphierend verkündet: „Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.“ Besonders ein kraftvolles, röchelndes Geräusch sei ihm im Gedächtnis geblieben. Drei Tage später berichtete Franziskus, dass etwas davon wie ein Abdruck zurückgeblieben sei. Damit habe eine zweijährige spirituelle Krise begonnen, die nach seinen Aufzeichnungen erst zu Weihnachten 2022 geendet habe.