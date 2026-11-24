Tagebuch enthüllt:
Papst Franziskus hatte Krise, begegnete Teufel
Der im Vorjahr verstorbene Papst Franziskus ist laut seinen eigenen Aufzeichnungen drei Mal dem Teufel begegnet. Jorge Mario Bergoglio machte den Angaben zufolge während seiner Amtszeit auch eine zweijährige spirituelle Krise durch.
In dem von Kardinal Víctor Manuel Fernández, Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, veröffentlichten Tagebuch schreibt Franziskus, dass er keinen Zweifel gehabt habe, dass sich das Böse ihm in körperlicher Form gezeigt und „mit List und Dreistigkeit“ bemerkbar gemacht habe.
„Jungfrau Maria hat mich gerettet“
Bergoglio berichtet, er habe die teuflische Erscheinung durch das Fenster eines Autos gesehen. Besonders die bedrohlichen, zugleich aber verführerischen Augen seien ihm in Erinnerung geblieben. Bei einer zweiten Begegnung während einer Feier in der Kapelle eines Karmeliterklosters habe ihn die Gestalt mit Augen aus Feuer angesehen. Als sie sich ihm genähert habe, sei er geflohen, habe seinen Rosenkranz fest umklammert und die Jungfrau Maria um Hilfe gebeten. „Die Neugier kämpfte mit dem Rosenkranz. Und die Jungfrau hat mich gerettet“, notierte er.
Die dritte Begegnung habe sich bereits während seines Pontifikats ereignet. Nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Chile habe er am 21. Jänner 2021 während eines Treffens eine Erscheinung gesehen und ihre Stimme gehört. Diese habe triumphierend verkündet: „Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.“ Besonders ein kraftvolles, röchelndes Geräusch sei ihm im Gedächtnis geblieben. Drei Tage später berichtete Franziskus, dass etwas davon wie ein Abdruck zurückgeblieben sei. Damit habe eine zweijährige spirituelle Krise begonnen, die nach seinen Aufzeichnungen erst zu Weihnachten 2022 geendet habe.
Während dieser Zeit hat der mittlerweile verstorbene Argentinier eine Erfahrung gemacht, die dieser als „heidnische Verführung“ bezeichnete. Dahinter habe vor allem die Versuchung gestanden, die eigene Macht falsch einzusetzen. „Die Macht eines Papstes beschränkt sich nicht auf die Kirchenverwaltung, sondern auch auf internationale Beziehungen. Dies hat für Franziskus eine große Versuchung dargestellt“, erläutert Fernández in einem Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“.
„Nachts den Eingang zur Hölle gesehen“
Besonders eindringlich sei eine weitere Passage des Tagebuchs, erklärt der Kardinal. Darin schreibt Franziskus, er habe nachts den Eingang zur Hölle gesehen. Er habe sich dem Eingang ein wenig genähert, sei jedoch von Angst ergriffen worden. Daraufhin habe er den Rosenkranz wie eine Waffe ergriffen. Der Weg zur Hölle sei „so natürlich“, dass man beinahe unbemerkt hineingleiten könne, habe er notiert.
Auch wenn er zunächst gezögert habe, weil die Inhalt „manche Leser erschüttern oder verwirren könnten“, entschied sich Fernández für die Veröffentlichung, „um ein vollständigeres Bild der Persönlichkeit Bergoglios zu vermitteln“.
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