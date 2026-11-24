Mit dem Umbau der Profertil Arena in Hartberg vor einem Jahr zementierte der TSV seinen Platz in der Fußball-Bundesliga nicht nur sprichwörtlich bis auf Weiteres ein. Auch sportlich passten die Ergebnisse dazu, in der eigenen Arena liefen die Oststeirer teilweise zur Höchstform auf. Die Pläne im Heim-Stadion sind aber seitens des TSV noch nicht zu Ende gedacht.
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Jetzt ist es auch schon wieder ein Jahr her, dass Hartberg das renovierte Stadion bespielt. Die neue Profertil Arena ist seit der Wiedereröffnung am 22. November zuletzt durchaus zu einer Festung geworden. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Markus Schopp bereits ungeschlagen. Der Zuschauerschnitt seit dem Vorjahr kann sich für die kleine, aber feine Arena ebenfalls sehen lassen. Im Schnitt pilgerten 3460 Fans zu den 19 Heimspielen.
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