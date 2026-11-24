Wie schnell doch die Zeit vergeht! Jetzt ist es auch schon wieder ein Jahr her, dass Hartberg das renovierte Stadion bespielt. Die neue Profertil Arena ist seit der Wiedereröffnung am 22. November zuletzt durchaus zu einer Festung geworden. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Markus Schopp bereits ungeschlagen. Der Zuschauerschnitt seit dem Vorjahr kann sich für die kleine, aber feine Arena ebenfalls sehen lassen. Im Schnitt pilgerten 3460 Fans zu den 19 Heimspielen.