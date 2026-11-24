Dabei gibt es deutliche Unterschiede – je nach Größe des Unternehmens. So nutzen 73 Prozent der Großunternehmen mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern KI, aber nur 49 Prozent der mittelgroßen Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten. Bei den kleinen Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten sind es 33 Prozent. In allen Größenklassen wird KI im Vergleich zum Vorjahr häufiger genutzt.