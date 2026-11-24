Einen ersten winterlichen Vorgeschmack hat es im Osten – und dabei auch in Wien – bereits am Montag gegeben. Nach Graupelschauern am Morgen ließen sich auch ein paar Schneeflocken blicken. Mehr Schnee ist laut Prognose aber bereits im Anmarsch. Einige Zentimeter können selbst in der Bundeshauptstadt zusammenkommen!
Schon am Mittwoch legt der Winter entlang des westlichen Alpenhauptkamms den ersten Gang ein und beschert Osttirol und Oberkärnten leichten Schneefall. Zum Abend hin dann der zweite Gang: Laut Prognose der Unwetterzentrale verstärkt sich der Schneefall deutlich und breitet sich im Laufe der Nacht schließlich auf weite Teile des Landes aus – und schlussendlich sogar bis in die Städte.
Gefrierender Regen möglich!
Am Donnerstag macht der Winter dann ernst und bringt schon ab den Morgenstunden Schnee. Mit kräftigen Schneeschauern muss vor allem im Süden und Osten gerechnet werden. Doch Rutschgefahr geht nicht nur von der weißen Pracht aus, warnt der Wetterdienst. Auch gefrierender Regen kann sowohl im Burgenland als auch in der Südsteiermark die Straßen und Wege spiegelglatt machen – also bitte Vorsicht!
Auch der Nordosten bekommt im Laufe des Donnerstags eine gehörige Portion Schnee ab. „Rund um Niederösterreich ist bis zum Abend zeitweise kräftiger Schneefall zu erwarten. Danach lässt die Intensität allmählich nach“, so Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.
Winterreifen sind Pflicht
Fest steht jedenfalls: Am Donnerstag sind gutes Schuhwerk und Winterreifen am Auto in jedem Fall Pflicht, ebenso den Wetterbedingungen angepasstes Fahrverhalten auf den Straßen. Vorsicht geboten ist auch auf den Gehwegen, auch wenn die Räumfahrzeuge wohl schon ab den Mittwochabendstunden Zusatzschichten einlegen. Glatte Bedingungen kann es trotzdem geben.
Die Beschaffenheit des Schnees selbst bringt ebenfalls seine Tücken mit sich: Denn dieser fällt gerade in den tieferen Lagen eher feucht aus und ist dadurch schwer. Die Gefahr von Schneebruch bei den teils noch laubtragenden Bäumen ist groß – vor allem im Südosten Österreichs.
Bitterkaltes Wochenende mit bis zu minus 10 Grad
Der Wintereinbruch dürfte jedenfalls kräftig, aber auch kurz sein. Denn bereits am Freitag lässt der Schneefall wieder stark nach. „Größere Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand nicht mehr in Sicht“, so der Meteorologe. Kalt bleibt es aber, auch am Wochenende. Da rutschen die Temperaturen teils weit in den Minusbereich. „In manchen Gebieten auch abseits des Berglands sinken die Temperaturen sogar in Richtung minus 10 Grad“, so der Wetterexperte.
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