Bitterkaltes Wochenende mit bis zu minus 10 Grad

Der Wintereinbruch dürfte jedenfalls kräftig, aber auch kurz sein. Denn bereits am Freitag lässt der Schneefall wieder stark nach. „Größere Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand nicht mehr in Sicht“, so der Meteorologe. Kalt bleibt es aber, auch am Wochenende. Da rutschen die Temperaturen teils weit in den Minusbereich. „In manchen Gebieten auch abseits des Berglands sinken die Temperaturen sogar in Richtung minus 10 Grad“, so der Wetterexperte.