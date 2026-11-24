Schon am Wochenende waren nach fünf Tagen Pause allein auf El Hierro mit ihren rund 12.000 Einwohnern sieben Boote mit insgesamt 429 Menschen angekommen. Seit Monatsbeginn sollen mittlerweile mehr als 10.000 illegale Migranten dort gelandet sein – eine hohe Zahl in Anbetracht der Einwohnerzahl. Viele stammen aus dem Senegal, sie kehren ihrer Heimat hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen den Rücken.