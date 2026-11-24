Kanaren unter Druck
Bald mehr Migrantenankünfte als Einwohner
Die Kanarischen Inseln leiden enorm unter dem Zustrom illegaler Migranten: Allein am Montag waren insgesamt 766 Menschen von der spanischen Seenotrettung in Sicherheit gebracht worden. Die kleine Insel El Hierro hat inzwischen fast mehr Ankünfte zu verzeichnen, als sie Einwohner hat.
Schon am Wochenende waren nach fünf Tagen Pause allein auf El Hierro mit ihren rund 12.000 Einwohnern sieben Boote mit insgesamt 429 Menschen angekommen. Seit Monatsbeginn sollen mittlerweile mehr als 10.000 illegale Migranten dort gelandet sein – eine hohe Zahl in Anbetracht der Einwohnerzahl. Viele stammen aus dem Senegal, sie kehren ihrer Heimat hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen den Rücken.
Jedes Jahr versuchen zahlreiche Menschen, über die gefährliche Atlantikroute aus Westafrika auf die spanischen Kanaren und damit in die EU zu gelangen. Tausende sind in den vergangenen Jahren auf der Route ertrunken.
Migration großes Thema im Wahlkampf
Im spanischen Wahlkampf setzen vor allem die rechtspopulistische Vox und die konservative Volkspartei PP auf das Thema Migration. Nach der akuten Wohnungskrise ist die Zuwanderung das zweitwichtigste Wahlmotiv der Spanier. Vor allem junge Spanier wählen deswegen Vox, junge Spanierinnen geben sich etwas gemäßigter und tendieren zur PP.
Vox-Chef Santiago Abascal redete im Wahlkampf erneut von einer „Invasion“ und versprach eine harte Hand gegen illegale Migranten, sollte er an die Macht kommen. PP-Vorsitzender Alberto Núñez Feijóo setzte im TV-Duell mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Migration mit Kriminalität gleich und warf Sánchez vor, „Kriminelle, Mörder und Vergewaltiger“ ins Land gelassen zu haben. Die Parlamentswahlen finden am Sonntag statt.
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