Sorge um Wolfgang Ambros: Der Austropop-Star muss wegen Problemen mit der Stimme sein vorletztes Konzert seiner „Ambros pur!“-Tour in Ried im Innkreis verschieben, wie in einem Statement auf Instagram bekannt gegeben wurde.
Demnach habe Ambros am Montagabend in Gmunden zwar „alles gegeben“, habe aber schon früh bemerkt, „dass seine Stimme wegen einer heftigen Erkältung langsam versagte“.
„Ein unglaublich berührender Abend“
Deshalb hätte die Austropop-Ikone seinen Fans sogar angeboten, die Ticketpreise zu erstatten. „Aber niemand ist gegangen! Alle sind geblieben, haben Wolfgang unterstützt, mit ihm gesungen und ihn gefeiert“, heißt es in der Nachricht weiter. „Das war ein unglaublich berührender Abend, für den sich Wolfgang von ganzem Herzen bedanken möchte.“
Sehen Sie hier das Posting zum verschobenen Konzert von Wolfgang Ambros:
Stimme nun „vollständig weg“
Doch nun die Hiobsbotschaft für alle Ambros-Fans in Ried im Innkreis: „Leider hat sich sein Zustand über Nacht weiter verschlechtert“, Ambros‘ Stimme sei am Dienstag „vollständig weg“. „So leid es ihm tut – an Singen ist im Moment nicht zu denken“, ließ der Sänger ausrichten.
Daher muss das Konzert am heutigen Dienstagabend auf den 12. Dezember verschoben werden. Für Ambros besonders bitter, wie es weiter heißt: „Wolfgang ist unendlich traurig darüber, dass er heute nicht für euch spielen kann. Gerade jetzt, zum Abschied von ,Ambros pur!‘, hätte er sich das alles so sehr anders gewünscht.“
Auch letztes Konzert wackelt
Und nicht nur das: Auch das allerletzte Konzert am Donnerstag, das in Gersthofen stattfinden soll, stehe „auf der Kippe“. Eine endgültige Absage gibt es für den ausverkauften Ambros-Auftritt allerdings noch nicht, denn der Sänger hoffe „sehr, dass sich seine Stimme noch rechtzeitig erholt“.
In der Botschaft richtete Ambros seinen Fans noch Dank „für euer Verständnis, eure Geduld und vor allem für die unglaubliche Herzlichkeit, die Wolfgang gestern in Gmunden erleben durfte“.
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