Daher muss das Konzert am heutigen Dienstagabend auf den 12. Dezember verschoben werden. Für Ambros besonders bitter, wie es weiter heißt: „Wolfgang ist unendlich traurig darüber, dass er heute nicht für euch spielen kann. Gerade jetzt, zum Abschied von ,Ambros pur!‘, hätte er sich das alles so sehr anders gewünscht.“