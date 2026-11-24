Viele kennen das ehemalige Hotel Kerschbaum in St. Valentin nahe der Grenze zu Oberösterreich. Unweit des Bahnhofs, direkt gegenüber der Westbahntrasse, sticht die reich verzierte Fassade gleich ins Auge. Doch ist es nicht der steinerne Papagei vor dem Haupteingang, der für Aufregung sorgt. Sondern: Es geht das Gerücht um, dass mitten im Ort eine forensisch-therapeutische Einrichtung für junge Patienten entstehen soll – also für psychisch beeinträchtigte Straftäter.